Време е за 1/4-финалите на British Open

Луис Хийткот изравни най-доброто си постижение в ранкинг турнир, след като победи Лиам Дейвис с 4:2 и се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Великобритания, като отдаде почит на своя нов ментор Антъни Хамилтън.

Алън вече е седми в света, Мърфи се върна в топ 16

Световният №88 Хийткот достига до последните осем на ранкинг турнир за трети път в кариерата си и в петък вечер ще срещне Джон Хигинс. Играчът от Лестър има нов ентусиазъм този сезон, тъй като работи с високо уважавания бивш професионалист Хамилтън, който сложи край на 34-годишната си кариера в края на миналия сезон.

Хигинс пък се справи с Бен Мертенс с 4:1, като направи най-висок брейк от 76.

Шон Мърфи имаше забележителен ден – той победи Нийл Робъртсън с 4:1 и световния №1 Джъд Тръмп с 4:3, за да си осигури четвъртфинал срещу Мичъл Ман. Мърфи поведе с 3:1 срещу Тръмп с брейк от 131, след което съперникът му изравни до 3:3, но Магьосника завърши със сенчъри от 123.

Шампионът в турнира Марк Селби безпроблемно стигна до четвъртфиналите, след като разгроми Чанг Биню с 4:0 само за 58 минути с брейкове от 93, 78 и 70. Той ще се изправи срещу Марк Уилямс, който елиминира Лей Пейфан с 4:1, благодарение на серия от 123.

Тийнейджърът Стан Мууди продължава да доказва потенциала си, след като победи Али Картър с 4:3, записвайки серии от 86 и 69. Негов следващ съперник е Антъни Макгил, който надделя над Сяо Годонг с 4:2 чрез топ брейкове от 105 и 87.

Програма на 1/4-финалите (петък, 26 септември)

15 часа: Стан Мууди срещу Антъни Макгил и Марк Селби срещу Марк Уилямс

21 часа: Джон Хигинс срещу Луис Хийткот и Шон Мърфи срещу Мичел Ман