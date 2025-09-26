Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Време е за 1/4-финалите на British Open

Време е за 1/4-финалите на British Open

  • 26 сеп 2025 | 09:55
  • 3631
  • 0
Време е за 1/4-финалите на British Open

Луис Хийткот изравни най-доброто си постижение в ранкинг турнир, след като победи Лиам Дейвис с 4:2 и се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Великобритания, като отдаде почит на своя нов ментор Антъни Хамилтън.

Алън вече е седми в света, Мърфи се върна в топ 16
Алън вече е седми в света, Мърфи се върна в топ 16

Световният №88 Хийткот достига до последните осем на ранкинг турнир за трети път в кариерата си и в петък вечер ще срещне Джон Хигинс. Играчът от Лестър има нов ентусиазъм този сезон, тъй като работи с високо уважавания бивш професионалист Хамилтън, който сложи край на 34-годишната си кариера в края на миналия сезон.

Хигинс пък се справи с Бен Мертенс с 4:1, като направи най-висок брейк от 76.

Шон Мърфи имаше забележителен ден – той победи Нийл Робъртсън с 4:1 и световния №1 Джъд Тръмп с 4:3, за да си осигури четвъртфинал срещу Мичъл Ман. Мърфи поведе с 3:1 срещу Тръмп с брейк от 131, след което съперникът му изравни до 3:3, но Магьосника завърши със сенчъри от 123.

Шампионът в турнира Марк Селби безпроблемно стигна до четвъртфиналите, след като разгроми Чанг Биню с 4:0 само за 58 минути с брейкове от 93, 78 и 70. Той ще се изправи срещу Марк Уилямс, който елиминира Лей Пейфан с 4:1, благодарение на серия от 123.

Тийнейджърът Стан Мууди продължава да доказва потенциала си, след като победи Али Картър с 4:3, записвайки серии от 86 и 69. Негов следващ съперник е Антъни Макгил, който надделя над Сяо Годонг с 4:2 чрез топ брейкове от 105 и 87.

Програма на 1/4-финалите (петък, 26 септември)

15 часа: Стан Мууди срещу Антъни Макгил и Марк Селби срещу Марк Уилямс

21 часа: Джон Хигинс срещу Луис Хийткот и Шон Мърфи срещу Мичел Ман

Следвай ни:

Още от Снукър

Хигинс не можа да стане най-възрастният ранкинг шампион

Хигинс не можа да стане най-възрастният ранкинг шампион

  • 27 сеп 2025 | 19:48
  • 2673
  • 0
Вълнуващи полуфинали на Откритото първенство на Великобритания

Вълнуващи полуфинали на Откритото първенство на Великобритания

  • 27 сеп 2025 | 13:53
  • 1243
  • 0
Готов е жребият за Открития турнир в Пловдив

Готов е жребият за Открития турнир в Пловдив

  • 26 сеп 2025 | 12:10
  • 673
  • 0
Алън вече е седми в света, Мърфи се върна в топ 16

Алън вече е седми в света, Мърфи се върна в топ 16

  • 23 сеп 2025 | 10:12
  • 1430
  • 0
Марк Алън спечели първа титла от 19 месеца насам

Марк Алън спечели първа титла от 19 месеца насам

  • 22 сеп 2025 | 13:32
  • 3242
  • 0
България отново ще приеме Балканското първенство по снукър

България отново ще приеме Балканското първенство по снукър

  • 22 сеп 2025 | 12:57
  • 938
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15900
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130737
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59809
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4333
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1817
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2204
  • 3