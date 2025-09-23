Алън вече е седми в света, Мърфи се върна в топ 16

Марк Алън се изкачи с три позиции до седмо място в световната ранглиста, след като спечели за първи път Откритото първенство на Англия.

Марк Алън спечели първа титла от 19 месеца насам

Алън победи Джоу Юлонг с 9:8 във финала в Брентууд в неделя, за да спечели 12-тата ранкинг титла в кариерата си и голямата награда от 100 000 паунда. След като започна миналия сезон като номер едно в света, Алън бе спаднал до десето място, но вече обърна тенденцията и е седми.

Китаецът Джоу взе 45 000 паунда като финалист и се изкачи с две места – до 30-о. Джак Джоунс стигна полуфиналите и също напредна с две позиции – до 20-о. Шон Мърфи се качи с едно място и се завърна в топ 16, а Люка Бресел, който достигна четвъртфиналите, скача от 41-во на 38-о.

Непрекъснатата серия на Джъд Тръмп като световен номер едно вече е 13 месеца и той води пред втория Кайрън Уилсън с 624 400 паунда. Тези класации ще се използват като основа за поставяне в схемата за Международния шампионат, чийто жребий ще бъде обявен скоро.

В едногодишната ранглиста Алън се изстрелва от 23-то до четвърто място - зад Нийл Робъртсън, Рони О'Съливън и Сяо Гуодонг. Джоу скача от 39-то на пето, а Джоунс – от 40-то на 20-о място. Както обикновено, този списък ще определи кои играчи се класират за трите големи турнира - топ 32 за Световната Гран при в Хонконг, топ 16 за Шампионата на играчите в Телфорд и само топ 12 за Шампионата на тура в Манчестър.

Остават пет турнира за класацията "Надпреварата за "Мастърс", като първите 16 след UK Championship ще получат място в „Александра Палас“ през януари. Джоунс вече е 17-и, но изостава от 16-ия Гари Уилсън с 68 150 паунда.

Алън вече е напът да получи покана за Шампион на шампионите в Лестър през ноември.

Отново този сезон има бонус от 100 000 паунда за първия играч, който достигне 100 сенчърита – постижение, което Джъд Тръмп направи миналия сезон. Начело на списъка е Джао Синтонг с 18 стотачки, следван от Сяо Гуодонг с 16 и Тръмп с 15.