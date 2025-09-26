Популярни
Тодор Киселичков поздрави волейболните национали, каза какво трябва да направи футболният Нефтохимик в Димитровград

  • 26 сеп 2025 | 08:25
  • 1341
  • 2
Тодор Киселичков поздрави волейболните национали, каза какво трябва да направи футболният Нефтохимик в Димитровград

Утре Нефтохимик (Бургас) играе в Димитровград с едноименния тим. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Тодор Киселичков, треньор на бургазлии, коментира пред Sportal.bg:

„Преди да говорим за футбол, искам да поздравя националния отбор на България по волейбол и треньора му Джанлоренцо Бленджини за феноменалния успех, който постигнаха на световното първенство. Това е подвиг, който заслужава огромно уважение и почит. Пожелавам им да се завърнат в България със световната титла.

Що се отнася до водения от мен Нефтохимик ще кажа, че играем добре. Трудно обаче го докарваме до положителен резултат. Липсва ни опит, а оттам и постоянство. Това е голям проблем за нас на терена срещу съперници, като Димитровград, на когото предстои да гостуваме. Превъзхождат ни с опит. Имат футболисти, които наказват всяка грешка. Не се оплакваме, нито се притесняваме. Просто трябва да излезем и да изиграем 90-те минути с пълно себераздаване, но и с пределна концентрация. Това е начинът да избегнем негативните резултати“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.   

