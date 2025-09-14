Нефтохимик бие в Асеновград

Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  14 сеп 2025
Нефтохимик (Бургас) победи Асеновец с 2:1 в Асеновград. Срещата е от сeдмия кръг на Югоизточната Трета лига. Григор Солаков даде преднина на гостите в 38-ата минута, когато се разрази продължителна суматоха пред вратата на съперника. Александър Карталов изравни с шут от 30 метра и последвал рикошет. Бургазлии останаха с десет футболисти в 70-ата минута, когато Аюб Юнес получи втори жълт и червен картон за разкарване на топката.  Развръзката настъпи в 81-ата минута, когато Денис Токмак завърши с гол, контраатака на Нефтохимик за окончателното 1:2.

