Нефтохимик бие в Асеновград

Нефтохимик (Бургас) победи Асеновец с 2:1 в Асеновград. Срещата е от сeдмия кръг на Югоизточната Трета лига. Григор Солаков даде преднина на гостите в 38-ата минута, когато се разрази продължителна суматоха пред вратата на съперника. Александър Карталов изравни с шут от 30 метра и последвал рикошет. Бургазлии останаха с десет футболисти в 70-ата минута, когато Аюб Юнес получи втори жълт и червен картон за разкарване на топката. Развръзката настъпи в 81-ата минута, когато Денис Токмак завърши с гол, контраатака на Нефтохимик за окончателното 1:2.