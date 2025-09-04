Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

Един от легендарните футболисти на Нефтохимик (Бургас) Тодор Киселичков чества днес половинвековен юбилей – 50 години. Роден е в Бургас. В периода 1994-2004 година, Киселичков е част от най-силния отбор в клубната история на Нефтохимик. Тогава, тимът е сред най-силните български отбори – става вицешампион, финалист за купата на България, два пъти печели купата на Професионалната футболна лига и два пъти участва в европейския клубен турнир за купата на УЕФА. Киселичков е известен като умел изпълнител на преки свободни удари. Играл е още за Черноморец (Бургас) и едноименния отбор на Несебър. Записва общо 257 мача и 42 гола в професионалната си кариера на футболист.

В треньорската професия започва в ДЮШ на Черноморец (Бургас). Продължава в Нефтохимик (асистент), Лудогорец (асистент), Мастер (Бургас) (асистент), Черноморец (Бургас), Пирин (Гоце Делчев), Ураган (Бояджик), Ботев (Пловдив) (ДЮШ), Локомотив (Горна Оряховица), Септември (Симитли), Нефтохимик (ДЮШ), ЦСКА 1948, Арда (Кърджали) (асистент), Спартак (Варна), Спартак (Варна) (асистент), Добруджа (Добрич), Янтра (Габрово). Сега отново е старши треньор на Нефтохимик.

Киселичков е женен за Милена и е баща на три момчета, двама от които близнаци.

Sportal.bg пожелава много здраве на Тодор Киселичков и още дълги години щастие!!!