Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

  • 4 сеп 2025 | 12:51
  • 380
  • 0
Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

Един от легендарните футболисти на Нефтохимик (Бургас) Тодор Киселичков чества днес половинвековен юбилей – 50 години. Роден е в Бургас. В периода 1994-2004 година, Киселичков е част от най-силния отбор в клубната история на Нефтохимик. Тогава, тимът е сред най-силните български отбори – става вицешампион, финалист за купата на България, два пъти печели купата на Професионалната футболна лига и два пъти участва в европейския клубен турнир за купата на УЕФА. Киселичков е известен като умел изпълнител на преки свободни удари. Играл е още за Черноморец (Бургас) и едноименния отбор на Несебър. Записва общо 257 мача и 42 гола в професионалната си кариера на футболист.

В треньорската професия започва в ДЮШ на Черноморец (Бургас). Продължава в Нефтохимик (асистент), Лудогорец (асистент), Мастер (Бургас) (асистент), Черноморец (Бургас), Пирин (Гоце Делчев), Ураган (Бояджик), Ботев (Пловдив) (ДЮШ), Локомотив (Горна Оряховица), Септември (Симитли), Нефтохимик (ДЮШ), ЦСКА 1948, Арда (Кърджали) (асистент), Спартак (Варна), Спартак (Варна) (асистент), Добруджа (Добрич), Янтра (Габрово). Сега отново е старши треньор на Нефтохимик.

Киселичков е женен за Милена и е баща на три момчета, двама от които близнаци.

Sportal.bg пожелава много здраве на Тодор Киселичков и още дълги години щастие!!!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Шок! Футболист на Локо (Мездра) е със счупен крак

Шок! Футболист на Локо (Мездра) е със счупен крак

  • 4 сеп 2025 | 09:56
  • 1030
  • 2
Ясен Петров: България може да мечтае срещу Испания

Ясен Петров: България може да мечтае срещу Испания

  • 4 сеп 2025 | 09:56
  • 980
  • 0
Официална вечеря за двете делегации преди България - Испания

Официална вечеря за двете делегации преди България - Испания

  • 4 сеп 2025 | 09:46
  • 1483
  • 1
От ЦСКА свалили цената на ново попълнение

От ЦСКА свалили цената на ново попълнение

  • 4 сеп 2025 | 09:43
  • 5144
  • 7
Рилски елиминира Пирин Разлог за Купата на България, чака опонент от Втора лига

Рилски елиминира Пирин Разлог за Купата на България, чака опонент от Втора лига

  • 4 сеп 2025 | 09:35
  • 981
  • 0
Четири отбора продължават да са безпогрешни в Елитната група до 16 години

Четири отбора продължават да са безпогрешни в Елитната група до 16 години

  • 4 сеп 2025 | 09:30
  • 743
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 23611
  • 56
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 21381
  • 77
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 9436
  • 3
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 8754
  • 5
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 9488
  • 15
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 3028
  • 0