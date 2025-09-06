Загорец излъга Нефтохимик накрая

Загорец (Нова Загора) надви Нефтохимик с 2:0 в Бургас. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана бърз, динамичен двубой. Критични моменти имаше и пред двете врати. Домакините владееха инициативата. Повече атакуваха. Създадоха отлични възможности, но липсваше завършващия удар. Футболистите от Нова Загора не изневериха на познатия биткаджийски стил. Освен това контраатакуваха опасно и на два пъти сполучиха. Пламен Иванов вкара от воле в 82-ата минута. В 88-ата пък Мариян Тонев реализира второто попадение. Младата селекция на домакините се бори докрай и в 90-ата минута топката срещна гредата на съперника.

Снимка: fczagorec.com