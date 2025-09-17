Популярни
Дузпи осигуриха победа на Загорец над Нефтохимик за купата на България

  • 17 сеп 2025 | 20:52
  • 147
  • 0
В Карнобат, Загорец (Нова Загора) надви Нефтохимик (Бургас) с 5:3 след изпълнения на дузпи, междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на България. Съперниците си вкараха по един гол в 90-те минути. В тях, бургазлии бяха по-дейния отбор. Емилиян Зотев им вкара гол обаче в средата на второто полувреме. Финалният щурм на съперника даде резултат в 88-ата минута, когато Тодор Петров изравни резултата. При дузпите, спорът беше разрешен след четвъртите изпълнения. Футболистите на Нефтохимик пропуснаха да вкарат от първия и четвъртия опит. Играчите на Загорец бяха точни и при четирите си удара.

Снимка: fczagorec.com

