  1. Sportal.bg
  2. Розова долина
  3. СФК Раковски и Розова долина сътвориха зрелищен хикс

СФК Раковски и Розова долина сътвориха зрелищен хикс

  • 6 сеп 2025 | 17:46
  • 576
  • 0
СФК Раковски и Розова долина сътвориха зрелищен хикс

3:3 приключиха СФК Раковски от едноименния град и Розова долина (Казанлък). Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана динамичен, двуостър двубой, с обрати в резултата. Голов половинчасов екшън се разигра през първото полувреме. Във въпросния период паднаха пет попадения. Димитър Димитров откри за гостите в 5-ата минута. След 180 секунди, Доминик Дюлгерски изравни. Петър Атанасов направи печеливш обрат за домакините с гол в 25-ата минута. Стоян Иванов изравни след 180 секунди. Венцислав Иванов даде аванс на „розите“ в 35-ата минута – 2:3. Капитанът Георги Загорчев фиксира хикса с попадение в 58-ата минута.

