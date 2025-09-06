СФК Раковски и Розова долина сътвориха зрелищен хикс

3:3 приключиха СФК Раковски от едноименния град и Розова долина (Казанлък). Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана динамичен, двуостър двубой, с обрати в резултата. Голов половинчасов екшън се разигра през първото полувреме. Във въпросния период паднаха пет попадения. Димитър Димитров откри за гостите в 5-ата минута. След 180 секунди, Доминик Дюлгерски изравни. Петър Атанасов направи печеливш обрат за домакините с гол в 25-ата минута. Стоян Иванов изравни след 180 секунди. Венцислав Иванов даде аванс на „розите“ в 35-ата минута – 2:3. Капитанът Георги Загорчев фиксира хикса с попадение в 58-ата минута.