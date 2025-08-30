Атлетик победи СФК Раковски и е на върха

Атлетик (Куклен) надви у дома СФК Раковски от едноименния град с 3:1 и вече е лидер в класирането. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите излязоха за нея без някои основни футболисти. Мирослав Радев даде тон за успеха с попадението само 120 секунди след първия съдийски сигнал. Петър Атанасов изравни в средата на полувремето. В края му обаче, Радев се разписа за втори път. Хенинг Якоби реализира третото попадение за Атлетик в 82-ата минута.

Снимка: ФК Атлетик Куклен 1927 – фейсбук