Атанас Апостолов: Да спрем с подаръците

Утре Розова долина (Казанлък) приема Левски (Карлово). Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Дерби. Непредсказуем мач, с особен заряд. Съперникът е във възход. Адмирации за работата на колегата Господин Мирчев. По традиция се представяме силно на нашия стадион. Предстоящият мач, трябва да го изиграем пределно мобилизирани. Ясно е, че само победа ще е приемлив резултат за нас. Достатъчно подаръци направихме от началото на сезона“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.