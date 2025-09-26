Редовски: Настоящата позиция в класирането е непривична за Балкан

Утре Балкан (Ботевград) играе в София с втория отбор на Славия. Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига.

„Предстои двубой срещу млад съперник, на който единствено липсва опит. Имат потенциал, играят агресивно. Ще ни е трудно. Имаме и доста кадрови проблеми. Спечелихме последните си два мача от първенството и напрежението намаля. Няма еуфория, а сериозна работа, защото настоящата ни позиция в класирането е непривична за традициите на нашия отбор. Лошата серия, от която току що излязохме, ще ни е обеца на ухото до края на първенството. Не трябва да я допускаме отново. Винаги сме излизали с амбицията да спечелим мача. Няма причини да не се борим и в предстоящия за трите точки“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и треньор на ботевградчани.