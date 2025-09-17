Най-после победа за Балкан

Балкан (Ботевград) надви гостуващия Септември II (София) с 2:1 и постави точка на серия от пет мача без успех. Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига. Отлично начало за домакините с гола на Николай Дичев, вкарал едва 120 секунди след първия съдийски сигнал. След това, ботевградчани пропуснаха още два пъти да вкарат. Секунди преди почивката, Дичев извърши нарушение, а съдията му вдигна втори жълт и червен картон. Последвалото изпълнение на фаула, доведе до 1:1 с попадението на Даниел Ръжданов. През второто полувреме, младият столичен тим натисна, но пропиля отлични възможности да реализира. В 62-ата минута Павел Петков завърши контраатака с попадение за окончателното 2:1. В 85-ата минута гредата помогна на вратаря на Септември.