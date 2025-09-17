Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Oчаквайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Най-после победа за Балкан

Най-после победа за Балкан

  • 17 сеп 2025 | 20:07
  • 467
  • 0
Най-после победа за Балкан

Балкан (Ботевград) надви гостуващия Септември II (София) с 2:1 и постави точка на серия от пет мача без успех. Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига. Отлично начало за домакините с гола на Николай Дичев, вкарал едва 120 секунди след първия съдийски сигнал. След това, ботевградчани пропуснаха още два пъти да вкарат. Секунди преди почивката, Дичев извърши нарушение, а съдията му вдигна втори жълт и червен картон. Последвалото изпълнение на фаула, доведе до 1:1 с попадението на Даниел Ръжданов. През второто полувреме, младият столичен тим натисна, но пропиля отлични възможности да реализира. В 62-ата минута Павел Петков завърши контраатака с попадение за окончателното 2:1. В 85-ата минута гредата помогна на вратаря на Септември.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 обяви трансфера на френския халф с близо 100 мача в Лига 1

ЦСКА 1948 обяви трансфера на френския халф с близо 100 мача в Лига 1

  • 17 сеп 2025 | 15:58
  • 3243
  • 1
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 25132
  • 24
Шеф на Спартак (Варна): Парите от Общината отиват за дълга към НАП

Шеф на Спартак (Варна): Парите от Общината отиват за дълга към НАП

  • 17 сеп 2025 | 15:23
  • 754
  • 0
Отлична новина за Спартак (Варна)

Отлична новина за Спартак (Варна)

  • 17 сеп 2025 | 13:54
  • 10275
  • 11
Талант на Нефтохимик спечели приза за най-красив гол на месец август

Талант на Нефтохимик спечели приза за най-красив гол на месец август

  • 17 сеп 2025 | 13:34
  • 862
  • 0
Завърши стартовият етап на националната тестова батерия

Завърши стартовият етап на националната тестова батерия

  • 17 сеп 2025 | 13:13
  • 1040
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 387779
  • 11
Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 21:01
  • 203
  • 0
Съставите на Байерн и Челси

Съставите на Байерн и Челси

  • 17 сеп 2025 | 21:04
  • 41
  • 0
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 8414
  • 21
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 25132
  • 24
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 10753
  • 15