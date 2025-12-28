Ислам Махачев е отказал битка на UFC 324

Ислам Махачев е можел да бъде част от откриващото събитие на UFC за 2024 г., но шампионът в полусредна категория е имал други планове.

В интервю за "Ushatayka" Махачев разкри, че му е било предложено място в картата на UFC 324 на 24 януари в Лас Вегас, но е пропуснал възможността, тъй като времето не го е устройвало. Последната битка на Махачев беше през ноември, когато спечели със съдийско решение срещу Джак Дела Мадалена в главното събитие на UFC 322. С тази победа той добави титлата в полусредна категория към списъка си с постижения, който включва и рекордните за UFC четири поредни защити на пояса в лека категория.

В момента дагестанецът се цели в завръщане през второто тримесечие на 2026 г.

„Все още не знам, но ми предложиха мач през януари“, заяви Махачев (превод от руски чрез Championship Rounds). „Януари, според мен, е невъзможна дата, защото вече бях в тренировъчен лагер три месеца, а те ми се обадиха през декември. Казаха ми: „Ще се биеш през януари“. Отговорих, че вече е твърде късно. Трябваше да замина за лагер и да съм готов за януари. Казах им, че определено няма да се бия през януари. Мисля, че със сигурност ще бъде след Рамадан. Април, май, юни. Ако искат да изчакат и да го организират в Белия дом, тогава ще почакам. Ако не, мога да се бия и по-рано.“

Главният мач на UFC 324 е планиран да бъде между Джъстин Гейджди и Пади Пимблет за временната титла в лека категория. В подглавното събитие шампионката в категория петел Кайла Харисън ще защитава пояса си срещу завръщащата се легенда Аманда Нунеш.

Според Махачев не му е било казано срещу кого е трябвало да се защитава, въпреки че подозира, че става дума за непобедения претендент в полусредна категория Майкъл Моралес. Еквадорската звезда постигна впечатляващ нокаут над Шон Брейди в последната си изява в октагона.

„Не ми казаха името, но честно казано, мисля, че беше Моралес“, сподели Махачев. „Това е моето мнение. Не казаха името, просто попитаха дали ще се бия през януари или не.“