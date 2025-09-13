Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Олимпийски шампион по борба с успешен дебют в ММА

Олимпийски шампион по борба с успешен дебют в ММА

  • 13 сеп 2025 | 14:05
  • 570
  • 0
Олимпийски шампион по борба с успешен дебют в ММА

Гейбъл Стивсън постигна бърз нокаут в своя ММА дебют.

Стивсън се изправи срещу Брейдън Питърсън в дебютния си мач по смесени бойни изкуства на LFA 217. Срещата в тежка категория се проведе в петък вечер в Прайър Лейк, Минесота. Стивсън направи своя дебют в ММА, носейки със себе си една от най-впечатляващите визитки в американската борба, включваща национални титли, отличия „All-American“ и олимпийски златен медал.

Стивсън понесе няколко лоу кика, но бързо успя да направи светкавичен тейкдаун и да отприщи порой от удари "граунд-енд-паунд" върху Питърсън. В крайна сметка съдията видя достатъчно и спря мача в 1:38 минута на първия рунд.

Питърсън излезе на арената под бурни освирквания от публиката в Минесота, но даде всичко от себе си, въпреки че беше считан за огромен аутсайдер.

По време на излъчването бившият шампион на UFC в две категории Джон Джоунс прогнозира, че Стивсън ще постигне бърз тейкдаун и ще завърши с "граунд-енд-паундЮ, което се случи точно по този начин. След победата Стивсън се възползва от възможността да отправи бърза закачка към Чел Сонен и Крейг Джоунс след техния мач на CJI 2 – събитие, в което трябваше да участва и самият Стивсън.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Валери Атанасов: Освен със SENSHI, имам договор и с чуждестранна верига

Валери Атанасов: Освен със SENSHI, имам договор и с чуждестранна верига

  • 13 сеп 2025 | 08:59
  • 473
  • 0
Рами Киуан ще се боксира за световната титла

Рами Киуан ще се боксира за световната титла

  • 12 сеп 2025 | 23:00
  • 8978
  • 1
Радослав Росенов остана с бронз от Световното първенство

Радослав Росенов остана с бронз от Световното първенство

  • 12 сеп 2025 | 22:56
  • 4468
  • 1
Константин Стойков пред Sportal.bg: Публиката във Варна ме надъхва за победа на SENSHI 28

Константин Стойков пред Sportal.bg: Публиката във Варна ме надъхва за победа на SENSHI 28

  • 12 сеп 2025 | 19:31
  • 1140
  • 0
Семьон Болдирев завърши участието си на Световното по бокс

Семьон Болдирев завърши участието си на Световното по бокс

  • 12 сеп 2025 | 17:49
  • 2708
  • 0
Бойците обещаха фойерверки на SENSHI 28

Бойците обещаха фойерверки на SENSHI 28

  • 12 сеп 2025 | 17:13
  • 1749
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 28033
  • 33
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 1605
  • 0
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 22186
  • 33
Арсенал 1:0 Нотингам, страхотен гол на Субименди

Арсенал 1:0 Нотингам, страхотен гол на Субименди

  • 13 сеп 2025 | 14:30
  • 2233
  • 7
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 7269
  • 4
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 5213
  • 5