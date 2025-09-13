Олимпийски шампион по борба с успешен дебют в ММА

Гейбъл Стивсън постигна бърз нокаут в своя ММА дебют.

Стивсън се изправи срещу Брейдън Питърсън в дебютния си мач по смесени бойни изкуства на LFA 217. Срещата в тежка категория се проведе в петък вечер в Прайър Лейк, Минесота. Стивсън направи своя дебют в ММА, носейки със себе си една от най-впечатляващите визитки в американската борба, включваща национални титли, отличия „All-American“ и олимпийски златен медал.

Стивсън понесе няколко лоу кика, но бързо успя да направи светкавичен тейкдаун и да отприщи порой от удари "граунд-енд-паунд" върху Питърсън. В крайна сметка съдията видя достатъчно и спря мача в 1:38 минута на първия рунд.

Gable Steveson crushes Braden Peterson with NASTY ground and pound in the first round at #LFA217. pic.twitter.com/jPQgQXCaM2 — MMA Fighting (@MMAFighting) September 13, 2025

Питърсън излезе на арената под бурни освирквания от публиката в Минесота, но даде всичко от себе си, въпреки че беше считан за огромен аутсайдер.

По време на излъчването бившият шампион на UFC в две категории Джон Джоунс прогнозира, че Стивсън ще постигне бърз тейкдаун и ще завърши с "граунд-енд-паундЮ, което се случи точно по този начин. След победата Стивсън се възползва от възможността да отправи бърза закачка към Чел Сонен и Крейг Джоунс след техния мач на CJI 2 – събитие, в което трябваше да участва и самият Стивсън.