Кайл Дейк ще търси реванш от руснак на родна земя

Организацията Real American Freestyle ще проведе следващото си събитие във Флорида на 10 януари, като вече е ясен пълният списък с двубои.

Цялата бойна карта за RAF 5 беше официално обявена и включва множество суперзвезди на UFC, олимпийци и световни шампиони.

В основното събитие на вечерта бившият временен шампион на UFC в полусредна категория, Колби Ковингтън, се завръща към корените си. Той ще се изправи срещу бившия шампион на UFC в средна категория, Люк Рокхолд. Ковингтън ще има сериозно изоставане в размерите, но произхожда от елитна школа по борба. Рокхолд, от своя страна, е известен като комплексен боец по смесени бойни изкуства, което превръща този сблъсък в истинска битка на стилове.

В подглавния двубой трикратният шампион на NCAA по борба, Бо Никъл, се завръща в действие срещу олимпийския сребърен медалист и вечно млад 48-годишен Йоел Ромеро. Кубинецът идва след убедителна победа с 12:0 над Пат Дауни на RAF 4. Този мач беше първото състезателно участие на Ромеро в борбата от над 20 години.

Йоел Ромеро срещу Бо Никъл в среща по свободна борба

Високопоставеният претендент в лека категория на UFC, Арман Царукян, ще направи своя дебют в Real American Freestyle. Той ще се изправи срещу бившия All-American борец от Охайо и многократен шампион на PFL, Ланс Палмър, в един от основните мачове на събитието.

Царукян ще се изправи срещу шампион на PFL в борчески дуел

В реванш от Олимпийските игри в Токио Кайл Дейк ще търси отмъщение срещу Мохамедхабиб Хаджимодамедану, след като двамата се срещнаха за първи път на игрите през 2020 г. Тогава Хаджихомамедану поднесе зашеметяваща изненада, побеждавайки американеца с технически туш при резултат 11:0 преди да спечели сребърния медал.

Сега те се срещат отново на RAF 5, като Дейк ще се опита да отмъсти за предишната си загуба.

Друго интересно попълнение в картата е двукратният шампион на NCAA, Стийв Моко който в момента е главен треньор по борба в American Top Team. Моко се завръща от пенсия и ще се бори за първи път от повече от десетилетие, като негов съперник ще бъде олимпиецът Мустафа Елдерс.