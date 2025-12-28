Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кайл Дейк ще търси реванш от руснак на родна земя

Кайл Дейк ще търси реванш от руснак на родна земя

  • 28 дек 2025 | 11:12
  • 363
  • 0
Кайл Дейк ще търси реванш от руснак на родна земя

Организацията Real American Freestyle ще проведе следващото си събитие във Флорида на 10 януари, като вече е ясен пълният списък с двубои.

Цялата бойна карта за RAF 5 беше официално обявена и включва множество суперзвезди на UFC, олимпийци и световни шампиони.

В основното събитие на вечерта бившият временен шампион на UFC в полусредна категория, Колби Ковингтън, се завръща към корените си. Той ще се изправи срещу бившия шампион на UFC в средна категория, Люк Рокхолд. Ковингтън ще има сериозно изоставане в размерите, но произхожда от елитна школа по борба. Рокхолд, от своя страна, е известен като комплексен боец по смесени бойни изкуства, което превръща този сблъсък в истинска битка на стилове.

В подглавния двубой трикратният шампион на NCAA по борба, Бо Никъл, се завръща в действие срещу олимпийския сребърен медалист и вечно млад 48-годишен Йоел Ромеро. Кубинецът идва след убедителна победа с 12:0 над Пат Дауни на RAF 4. Този мач беше първото състезателно участие на Ромеро в борбата от над 20 години.

Йоел Ромеро срещу Бо Никъл в среща по свободна борба
Йоел Ромеро срещу Бо Никъл в среща по свободна борба

Високопоставеният претендент в лека категория на UFC, Арман Царукян, ще направи своя дебют в Real American Freestyle. Той ще се изправи срещу бившия All-American борец от Охайо и многократен шампион на PFL, Ланс Палмър, в един от основните мачове на събитието.

Царукян ще се изправи срещу шампион на PFL в борчески дуел
Царукян ще се изправи срещу шампион на PFL в борчески дуел

В реванш от Олимпийските игри в Токио Кайл Дейк ще търси отмъщение срещу Мохамедхабиб Хаджимодамедану, след като двамата се срещнаха за първи път на игрите през 2020 г. Тогава Хаджихомамедану поднесе зашеметяваща изненада, побеждавайки американеца с технически туш при резултат 11:0 преди да спечели сребърния медал.

Сега те се срещат отново на RAF 5, като Дейк ще се опита да отмъсти за предишната си загуба.

Друго интересно попълнение в картата е двукратният шампион на NCAA, Стийв Моко който в момента е главен треньор по борба в American Top Team. Моко се завръща от пенсия и ще се бори за първи път от повече от десетилетие, като негов съперник ще бъде олимпиецът Мустафа Елдерс.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Дакота Дичева съкрушена от поредната контузия

Дакота Дичева съкрушена от поредната контузия

  • 26 дек 2025 | 15:17
  • 4424
  • 1
Тервел Пулев: Моля се за България, за да не тръгва в грешна посока

Тервел Пулев: Моля се за България, за да не тръгва в грешна посока

  • 26 дек 2025 | 14:57
  • 28654
  • 20
Джо Роугън към Джейк Пол: Откажи се, ще си увредиш мозъка

Джо Роугън към Джейк Пол: Откажи се, ще си увредиш мозъка

  • 24 дек 2025 | 16:13
  • 3506
  • 8
Възрастта вече е фактор за несломимия Наоя Инуе

Възрастта вече е фактор за несломимия Наоя Инуе

  • 24 дек 2025 | 14:00
  • 2860
  • 2
Еди Хърн се похвали с първото изцяло свое боксово събитие в Саудитска Арабия

Еди Хърн се похвали с първото изцяло свое боксово събитие в Саудитска Арабия

  • 24 дек 2025 | 13:32
  • 1878
  • 0
Матея и магията на първата Коледа на мама

Матея и магията на първата Коледа на мама

  • 24 дек 2025 | 12:00
  • 1508
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 9575
  • 11
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 1762
  • 1
От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

  • 28 дек 2025 | 10:00
  • 3888
  • 5
Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

  • 28 дек 2025 | 10:51
  • 6872
  • 11
Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

  • 28 дек 2025 | 06:50
  • 5814
  • 5
Дерби в Ботевград слага начало на кръг №14 в Sesame НБЛ

Дерби в Ботевград слага начало на кръг №14 в Sesame НБЛ

  • 28 дек 2025 | 07:12
  • 2398
  • 0