  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Пауло Коста отпадна от битката си с Бруно Ферейра на UFC 326

Пауло Коста отпадна от битката си с Бруно Ферейра на UFC 326

  • 28 дек 2025 | 08:32
  • 476
  • 0

Един от ключовите двубои за предстоящото събитие UFC 326 беше отменен, след като Пауло Коста се оттегли от сблъсъка си срещу Бруно Ферейра.

Коста (15-4 MMA, 7-4 UFC) трябваше да се изправи срещу Ферейра (15-2 MMA, 6-2 UFC) в мач от средна категория на 7-и март в "T-Mobile Arena" в Лас Вегас. Причината за оттеглянето му обаче не се съобщава.

Новината беше обявена от Ферейра пред бразилския репортер Лео Гимараеш, като боецът коментира разочароващото развитие с думите: „Пауло си е Пауло“.

Ферейра, който има пет победи в последните си шест битки в категория до 84 кг., включително успех с решение над Марвин Ветори на UFC 323 по-рано този месец, заяви, че очаква нов опонент за UFC 326. 33-годишният боец изрази надежда съперникът му да бъде от ранглистата, като в публикация в Instagram посочи Роман Долидзе като предпочитан вариант.

За Коста това е деветият отменен или пренасрочен двубой в кариерата му в UFC.

Към момента програмата на UFC 326 включва:

Макс Холоуей - Чарлс Оливейра
Кайо Борайо - Рение Де Ридер
Ренато Мойкано - Браян Ортега

Коди Гарбрандт - Ксиао Лонг

Донте Джонсън - Душко Тодорович

