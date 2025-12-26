Дакота Дичева съкрушена от поредната контузия

Дакота Дичева влиза в 2026 година с натежало сърце. Звездата на PFL в категория „муха“ се надяваше да открие новата година с гръм и трясък, тъй като беше планирано да се изправи срещу Денис Кийлхолц на PFL Dubai на 7 февруари. Във вторник обаче лигата обяви, че Дичева е принудена да се оттегли от двубоя заради неразкрита контузия.

Българо-англичанката публикува изявление в Instagram, в което коментира неприятната новина.

„Наистина съм съсипана, че вече няма да се бия на PFL Dubai“, написа Дичева. „Плаках два дни без спиране, когато се контузих. После плаках отново вчера, когато новината беше официално обявена. Драматично е, знам, но нямаше нищо, което да искам повече от това да се бия на тази гала и да започна 2026 година по-рано.

Фактът, че се бих само веднъж миналата година, беше кошмар за мен и наистина исках да наваксам изгубеното време. Живея страхотен живот, но нищо не ме прави по-щастлива от това да бъда в клетката. Въпреки това знам, че просто така е трябвало да се случи.

Легендата Сайборг си пожела битка с Дакота Дичева

Извинявам се много на [PFL] и на съперничката ми, както и на приятелите, семейството и феновете ми, които очакваха с нетърпение да ме видят отново в действие през февруари“, написа тя. „Здрава съм и се възстановявам – ще се върна, преди да се усетите.“

Дичева е една от пробивните звезди на PFL, откакто дебютира в организацията през 2022 година. Тя доминира в категория „муха“, записвайки поредица от бързи победи с приключвания и спечели турнир на PFL Europe, а кулминацията дойде през 2024 г., когато триумфира в PFL Championship Tournament и си осигури чек за 1 000 000 долара.

В последния си мач през юли тази година Дичева спечели убедително с единодушно съдийско решение срещу Сумико Инаба на PFL Africa и подобри професионалния си рекорд до 14–0.

Все още не е ясно дали ще бъде намерена нова съперничка за Кийлхолц или дали двубоят ѝ с Дичева ще бъде пренасрочен за по-късна дата.

Следвай ни:

Снимки: Imago