Хабиб и Ибра отново се срещнаха

Спортните легенди Златан Ибрахимович и Хабиб Нурмагомедов се срещнаха навръх Коледа в Милано. Това стана ясно от публикация в социалните мрежи, в която се вижда как двамата се наслаждават на време с приятели в ресторант в Милано.

Кадрите уловиха и приятелски двубой по канадска борба между футболиста и ММА боеца. Дербито завърши без победител.

Двете легенди поддържат добри отношвния, като често Ибра кани Хабиб да гледа мачове на Милан на “Сан Сиро”

Припомняме, че бившият футболист и голмайстор на “росонерите” е фен на бойните спортове и практикува карате и таекуондо. В социалните мрежи са се появявали публикации от негови срещи и с други ММА бойци.

Хабиб и Ибрахимович изгледаха победа на Милан