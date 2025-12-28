Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Хабиб и Ибра отново се срещнаха

Хабиб и Ибра отново се срещнаха

  • 28 дек 2025 | 08:27
  • 598
  • 0
Хабиб и Ибра отново се срещнаха

Спортните легенди Златан Ибрахимович и Хабиб Нурмагомедов се срещнаха навръх Коледа в Милано. Това стана ясно от публикация в социалните мрежи, в която се вижда как двамата се наслаждават на време с приятели в ресторант в Милано.

Кадрите уловиха и приятелски двубой по канадска борба между футболиста и ММА боеца. Дербито завърши без победител.

Двете легенди поддържат добри отношвния, като често Ибра кани Хабиб да гледа мачове на Милан на “Сан Сиро”

Припомняме, че бившият футболист и голмайстор на “росонерите” е фен на бойните спортове и практикува карате и таекуондо. В социалните мрежи са се появявали публикации от негови срещи и с други ММА бойци.

Хабиб и Ибрахимович изгледаха победа на Милан
Хабиб и Ибрахимович изгледаха победа на Милан
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Дакота Дичева съкрушена от поредната контузия

Дакота Дичева съкрушена от поредната контузия

  • 26 дек 2025 | 15:17
  • 4380
  • 1
Тервел Пулев: Моля се за България, за да не тръгва в грешна посока

Тервел Пулев: Моля се за България, за да не тръгва в грешна посока

  • 26 дек 2025 | 14:57
  • 26780
  • 20
Джо Роугън към Джейк Пол: Откажи се, ще си увредиш мозъка

Джо Роугън към Джейк Пол: Откажи се, ще си увредиш мозъка

  • 24 дек 2025 | 16:13
  • 3452
  • 8
Възрастта вече е фактор за несломимия Наоя Инуе

Възрастта вече е фактор за несломимия Наоя Инуе

  • 24 дек 2025 | 14:00
  • 2814
  • 2
Еди Хърн се похвали с първото изцяло свое боксово събитие в Саудитска Арабия

Еди Хърн се похвали с първото изцяло свое боксово събитие в Саудитска Арабия

  • 24 дек 2025 | 13:32
  • 1857
  • 0
Матея и магията на първата Коледа на мама

Матея и магията на първата Коледа на мама

  • 24 дек 2025 | 12:00
  • 1485
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ювентус проспа почти цял мач срещу предпоследния, но късни голове пратиха "бианконерите" в топ 4

Ювентус проспа почти цял мач срещу предпоследния, но късни голове пратиха "бианконерите" в топ 4

  • 27 дек 2025 | 23:42
  • 14549
  • 20
Челси също не успя да спре Астън Вила, победната серия продължава

Челси също не успя да спре Астън Вила, победната серия продължава

  • 27 дек 2025 | 21:25
  • 30635
  • 53
Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

  • 28 дек 2025 | 06:50
  • 2421
  • 4
Дерби в Ботевград слага начало на кръг №14 в Sesame НБЛ

Дерби в Ботевград слага начало на кръг №14 в Sesame НБЛ

  • 28 дек 2025 | 07:12
  • 1062
  • 0
Интер няма право на грешка срещу Аталанта

Интер няма право на грешка срещу Аталанта

  • 28 дек 2025 | 07:09
  • 1222
  • 0
Проблемите в защита не попречиха на Арсенал бързо да се върне отново на върха

Проблемите в защита не попречиха на Арсенал бързо да се върне отново на върха

  • 27 дек 2025 | 19:00
  • 23243
  • 33