Олимпийският шампион по борба дебютира в хибриден боксов двубой

  • 25 сеп 2025 | 13:23
Олимпийският шампион по борба дебютира в хибриден боксов двубой

Олимпийският шампион Гейбъл Стивсън няма да може да използва борбата си от световна класа като оръжие, когато премине към хибридния стил "Dirty Boxing". В сряда от организацията обявиха, че Стивсън ще се изправи срещу Били Суонсън в главния двубой на "Dirty Boxing 4", насрочен за 30 октомври в Нашвил, Тенеси.

Стивсън, най-младият американец, печелил олимпийско злато в борбата, след като триумфира на игрите в Токио през 2020 г., наскоро направи успешен ММА дебют. В LFA 217 на Стивсън му бяха нужни по-малко от две минути, за да се справи с Брейди Питърсън, след като постигна събаряне, последвано от брутален "граунд-енд-паунд".

Олимпийски шампион по борба с успешен дебют в ММА
Олимпийски шампион по борба с успешен дебют в ММА

В ъгъла на 25-годишния боец беше бившият шампион на UFC в две дивизии Джон Джоунс, който се превърна в близък приятел и ментор на вундеркинда в борбата от Университета на Минесота. Технически погледнато, Стивсън се бие за Джоунс, тъй като легендата на UFC стана съсобственик на Dirty Boxing, след като компанията беше основана от ветерана на UFC и настояща суперзвезда на BKFC Майк Пери.

Участието в "Dirty Boxing" може да се окаже еднократно, тъй като повечето вярват, че рано или късно Стивсън е предопределен да предизвика фурор в UFC.

Що се отнася до Суонсън, той е ветеран от PFL и Bellator, който последно се състезава в BKFC, където претърпя загуба с технически нокаут от Беър Хил на събитието на организацията в Южна Дакота през август. Суонсън ще има тежка задача срещу Стивсън, който е смятан за един от най-добрите таланти, влизали някога в спорта ММА.

Този път обаче Стивсън няма да разполага с пълния си арсенал от оръжия, тъй като "Dirty Boxing" използва различен правилник от традиционния ММА. Позволени са боксови техники, както и удари в клинч и удари с лакти.

