Чехия удари Иран и чака България на исторически полуфинал на Световното

  • 25 сеп 2025 | 12:45
  • 24375
  • 14

Националният отбор на Чехия продължава да пише историята на местния волейбол, след като се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините. Воденият от Иржи Новак тим направи страхотен обрат и се наложи над Иран с 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) в мач от 1/4-финалите на турнира, игран тази сутрин пред около 3000 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Така чехите попаднаха в Топ 4 на шампионат на планетата за първи път след 1970-а година, когато обаче е нямало елиминационна фаза. На полуфиналът Чехия очаква победителят от последната 1/4-финална среща между България и САЩ по-късно днес.

България излиза срещу САЩ на 1/4-финал на Мондиал 2025
България излиза срещу САЩ на 1/4-финал на Мондиал 2025

Полуфиналът на Чехия ще бъде в събота (27 септември) от 09,30 часа българско време по предварителна програма.

От друга страна въпреки отпадането си Иран ще запише най-доброто си класиране след Мондиал 2014, когато завърши на 6-о място.

Иран поведе в началото на първия гейм с пет точки и въпреки последвалите грешки "персите" успяха да го спечелят с 25:22. Иранците дръпнаха и в началото на втората част, но Чехия успя да навакса и направи гейма много интересен. В крайна сметка чехите измъкнаха много трудно гейма с 27:25 след ас на Лукаш Вашина, за да изравнят за 1:1. Чехия намали още повече грешките си в третия гейм, докато Иран ги увеличи и това доведе до 25:20 и 2:1 за тима на Иржи Новак. Чехия използва импулса си и с настроение спечели следващата част за крайното 25:21 и 3:1, с което се класира на исторически полуфинал на Световно първенство.

Над всички за Чехия бяха Патрик Индра (2 аса) и Лукаш Вашина (1 блок и 1 ас) с 22 и 21 точки за победата.

За тима на Иран Пория Хосейн (3 аса) и Али Хаджипур (3 блока) реализираха по 18 точки, но и това не помогна за успеха.

ЧЕХИЯ - ИРАН 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21)

ЧЕХИЯ: Лубош Бартунек 1, Патрик Индра 22, Лукаш Вашина 21, Ян Гълъбов 7, Адам Зайичек 7, Антонин Климеш 8 - Милан Моник-либеро (Иржи Сърб, Марек Шотола 2, Мартин Лицек, Иржи Банда)

Старши треньор: ИРЖИ НОВАК

ИРАН: Аршия Бехнеджад 2, Али Хаджипур 18, Пория Хосейн 18, Мортеза Шарифи 11, Мохамад Вализадех 8, Юсеф Каземи 8 - Мохамадреза Хазратпурталатапех-либеро (Бардия Саадат, Амирхосейн Есфандиар, Али Хагпараст 1, Ейса Насери)

Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА.

Снимки: en.volleyballworld.com

