Чехия удари Иран и чака България на исторически полуфинал на Световното

Националният отбор на Чехия продължава да пише историята на местния волейбол, след като се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините. Воденият от Иржи Новак тим направи страхотен обрат и се наложи над Иран с 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) в мач от 1/4-финалите на турнира, игран тази сутрин пред около 3000 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Така чехите попаднаха в Топ 4 на шампионат на планетата за първи път след 1970-а година, когато обаче е нямало елиминационна фаза. На полуфиналът Чехия очаква победителят от последната 1/4-финална среща между България и САЩ по-късно днес.

България излиза срещу САЩ на 1/4-финал на Мондиал 2025

Полуфиналът на Чехия ще бъде в събота (27 септември) от 09,30 часа българско време по предварителна програма.

От друга страна въпреки отпадането си Иран ще запише най-доброто си класиране след Мондиал 2014, когато завърши на 6-о място.

Иран поведе в началото на първия гейм с пет точки и въпреки последвалите грешки "персите" успяха да го спечелят с 25:22. Иранците дръпнаха и в началото на втората част, но Чехия успя да навакса и направи гейма много интересен. В крайна сметка чехите измъкнаха много трудно гейма с 27:25 след ас на Лукаш Вашина, за да изравнят за 1:1. Чехия намали още повече грешките си в третия гейм, докато Иран ги увеличи и това доведе до 25:20 и 2:1 за тима на Иржи Новак. Чехия използва импулса си и с настроение спечели следващата част за крайното 25:21 и 3:1, с което се класира на исторически полуфинал на Световно първенство.

Над всички за Чехия бяха Патрик Индра (2 аса) и Лукаш Вашина (1 блок и 1 ас) с 22 и 21 точки за победата.

За тима на Иран Пория Хосейн (3 аса) и Али Хаджипур (3 блока) реализираха по 18 точки, но и това не помогна за успеха.

ЧЕХИЯ - ИРАН 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21)

ЧЕХИЯ: Лубош Бартунек 1, Патрик Индра 22, Лукаш Вашина 21, Ян Гълъбов 7, Адам Зайичек 7, Антонин Климеш 8 - Милан Моник-либеро (Иржи Сърб, Марек Шотола 2, Мартин Лицек, Иржи Банда)

Старши треньор: ИРЖИ НОВАК

ИРАН: Аршия Бехнеджад 2, Али Хаджипур 18, Пория Хосейн 18, Мортеза Шарифи 11, Мохамад Вализадех 8, Юсеф Каземи 8 - Мохамадреза Хазратпурталатапех-либеро (Бардия Саадат, Амирхосейн Есфандиар, Али Хагпараст 1, Ейса Насери)

Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА.

Снимки: en.volleyballworld.com