  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Диагоналът на Чехия: Все още не мога да осъзная какво се случи, това е като приказка

Диагоналът на Чехия: Все още не мога да осъзная какво се случи, това е като приказка

  • 25 сеп 2025 | 14:16
Диагоналът на националния отбор на Чехия Патрик Индра беше изключително щастлив след страхотната победа над Иран с 3:1 гейма, с която се класираха на исторически полуфинал на Световното първенство във Филипините. Индра призна, че все още не може да осъзнае какво се е случило, като това ще отнеме известно време, но е като приказка.

"Все още не мога да осъзная какво се случи. Със сигурност ще отнеме известно време. От началото на мача бяхме под голямо напрежение. Бяхме на път да загубим и втория гейм, но момчетата от пейката влязоха и решиха тази част, за да ни спасят. Справихме се много по-добре в третия и четвъртия гейм, но дори когато водехме със 7 точки, краят на мача все още се усещаше много далече. Не мога да намеря думи... Казахме си, че първият мач срещу Сърбия ще бъде важен, но не мислехме за класиране след групата. Искахме да покажем добър волейбол, защото имаме наистина добри играчи и наистина добър отбор. Но все още не сме големи звезди, бяхме аутсайдери и това е като приказка", сподели Индра пред камерата на VBTV след победата.

Снимки: en.volleyballworld.com

