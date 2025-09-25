Иржи Новак: Все още сме в турнира и наистина съм щастлив! Ще видим къде е нашия лимит този уикенд

Селекционерът на националния отбор на Чехия Иржи Нова беше видимо много щастлив след страхотната победа над Иран с 3:1 гейма, с която се класираха на исторически полуфинал на Световното първенство във Филипините. Все пак, Новак заяви, че ще видят къде е техния лимит този уикенд когато са полуфиналите и финалите на Мондиала.

"Ще видим къде е нашия лимит този уикенд. Това ще се покаже в мачовете на истината и се надявам все пак да можем да извлечем нещо. Едно от нещата, за които предупредих играчите си, беше, че Иран има две лица. Едното лице е, когато всичко върви добре, и другото, когато ги поставят под малко напрежение. Върнахме се добре след първия гейм, който се реши от факта, че Иран сервираше брилянтно във важните моменти и нямаше какво да се направи по въпроса. Но след това се върнахме в мача, започнахме да правим това, което трябваше да правим по-добре. Бяхме добри в атака през целия мач. Трябва да призная това. И изведнъж бяхме с една или две точки пред иранците в резултата и не беше същият Иран, както в първия гейма. Все още сме в турнира, така че наистина съм щастлив, но все още имаме два мача пред себе си, така че вероятно ще се насладя на успеха след турнира", коментира Новак пред официалния сайт на чешката федерация.