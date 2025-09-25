Мястото, което живее с футбола в Швеция - родният дом на Златан Ибрахимович

В сърцето на малмьоското предградие Росенгорд се намира едно необикновено футболно игрище. То не е просто асфалт и мрежи, а жива история, свързана с едно от най-големите имена на световния футбол – Златан Ибрахимович.

Открито на 8 октомври 2007 година, игрището носи името на Златан и се издига на улица Кронманс ваг – точно там, където младият Ибрахимович е започнал първите си стъпки във футбола.

Ибра показа всичките си трофеи

Росенгорд често е възприеман като труден район, но игрището на Златан се е превърнало в символ на надежда и вдъхновение. За местните деца това е поле за мечти – където всяка една футболна среща може да е първата крачка към професионалната сцена.