Ибра показа всичките си трофеи

Бившият шведски нападател Златан Ибрахимович показа всички трофеи, които е завоювал през кариерата си.

„Неслучайно имах прякора Трофейния убиец, ха-ха. За 23 сезона спечелих 34 трофея", написа Ибрахимович под снимката.

Общо в професионалната си кариера Ибрахимович изигра 867 мача, в които отбеляза 511 гола и направи 202 асистенции. Бившият нападател на шведския национален отбор е ставал 12 пъти шампион на различни страни с пет различни клуба.

Ибрахимович стана два пъти шампион на Нидерландия с Аякс, като спечели също Купата и Суперкупата на страната. С Интер шведът три пъти стана шампион на Италия и взе две Суперкупи на страната, а с Барселона спечели шампионата на Испания, две Суперкупи на страната, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство. В Милан шведът два пъти спечели шампионата на Италия и националната Суперкупа. В ПСЖ Ибрахимович завоюва четири шампионски титли, две Купи на Франция, три Купи на лигата и три Суперкупи на страната, а в Манчестър Юнайтед попълни колекцията си от трофеи с Купата на лигата, Суперкупата на Англия и победа в Лига Европа.

Снимки: Gettyimages