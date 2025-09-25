Популярни
Физиев разкри повече за контузията, която го извади от UFC Рио

  • 25 сеп 2025 | 13:31
  • 595
  • 0

Поредната контузия в коляното коства на Рафаел Физиев участие в главното събитие на галавечер на UFC.

Последният неуспех за претендента в лека категория го принуди да се оттегли от планирания главен двубой срещу бившия шампион Чарлс Оливейра, който трябваше да се проведе на UFC Рио на 11 октомври. Матеуш Гамрот вече зае мястото на Физиев.

Физиев публикува актуална информация за контузията си в Instgram.

„Много хора питат какво се е случило с мен, защо съм извън битката“, каза Физиев. „Отново контузих коляното си. Слава на Аллах, няма нужда от операция, но не мога да се натоварвам на 100 процента. Не мога да работя. Не мога да се боря, не мога да правя спаринги. Трябва да се излекувам сега. След няколко месеца ще се върна към битките. Исках да се бия в Бразилия, това е мечтаният ми двубой, но вече имам няколко операции на коляното и е голям риск да вляза в битка с контузено коляно в момента.“

32-годишният Физиев за първи път контузи лявото си коляно в битка с Гамрот през септември 2023 г. Техният главен двубой на UFC Vegas 79 приключи внезапно във втория рунд, когато Физиев падна, държейки се за коляното. По-късно стана ясно, че е скъсал предна кръстна връзка. Контузията остави Физиев извън игра за 18 месеца до завръщането му на UFC 313, където загуби с единодушно съдийско решение от Джъстин Гейджи.

„Голям риск е да получа трета контузия на същото коляно. Това не е добре. Трябва да се излекувам, момчета.“

Изглеждаше, че късметът на Физиев се обръща, след като победи Игнасио Бахамондес през юни, с което прекъсна серия от три поредни загуби. Сега обаче той отново трябва да се върне в изходна позиция и да се съсредоточи върху почивка и рехабилитация на коляното си.

