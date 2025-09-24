Чарлс Оливейра срещу Матеуш Гамрот в главното събитие на UFC Рио

Матеуш Гамрот ще замени контузен съперник, за да се изправи срещу Чарлс Оливейра на UFC Рио следващия месец. Бившият шампион на UFC в лека категория обяви във вторник, че е приел двубой срещу Матеуш Гамрот в главното събитие на UFC Рио, което ще се проведе на 11 октомври.

„Опонент: Матеуш Гамрот“, заяви Оливейра в социалните мрежи. „Това е човекът, с когото ще водим голяма война. Останалите искаха само шум, искаха да протакат и да говорят, но това е част от играта, така стоят нещата.“„Матеуш Гамрот, благодаря ти, че прие битката. Ще бъде голяма война! Лъвът е гладен. Пълен съм с воля. Ще се срещнем на 11 октомври.“

Промяната се наложи, след като Рафаел Физиев беше принуден да се оттегли от събитието поради контузия, което доведе до спешно търсене на нов противник за Оливейра.

Рафаел Физиев отпадна от битката с Чарлс Оливейра

Гамрот веднага изяви желание и продължи да настоява за битката, докато най-накрая не получи обаждане от UFC с предложението.

Бившият шампион на KSW влиза в двубоя с актив от 4-1 в последните си пет срещи, като единствената му загуба е със съдийско решение срещу Дан Хукър. Освен това единствено петно в статистиката му, Гамрот има победи над Арман Царукян, Лудовит Клайн, Рафаел дос Аньос, Рафаел Физиев и Джалин Търнър.

След като не се беше бил в продължение на девет месеца, Гамрот най-накрая се завърна в октагона през май, записвайки победа с единодушно съдийско решение над Клайн. Сега той ще се изправи пред най-голямото изпитание в кариерата си в UFC.

Това е и ключов двубой за Оливейра, който се стреми да се възстанови след шокиращата загуба с нокаут от Илия Топурия в битка за вакантната титла в лека категория през юни. Като цяло Оливейра има баланс 3-3 в последните си шест битки, с победи над бойци като Майкъл Чандлър и Бенеил Дариуш и загуби от Арман Царукян и Ислам Махачев.

Сега Оливейра ще се изправи срещу Гамрот в новото главно събитие на UFC Рио, като останалата част от бойната карта все още не е финализирана.