Симеоне похвали Алварес след хеттрика му за успеха срещу Райо Валекано

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне похвали нападателя Хулиан Алварес, който реализира хеттрик при победата на тима с 3:2 над Райо Валекано в среща от шестия кръг на Ла Лига.
"Хулиан е най-добрият играч, който имаме. Трябва да се грижим за него, да го задържим тук, в Атлетико, в продължение на много години. Той трябва да ни помага, но и ние трябва да му помагаме, за да може да стане още по-добър, отколкото е в момента. Всеки път, когато прави разликата на терена, той ни помага много.
В Майорка изиграхме добър мач, можехме да го спечелим, а сега повторихме същата ситуация. През първото полувреме можехме да водим с по-голяма преднина, но те ни вкараха страхотен гол, който повлия на самочувствието ни. След това направихме някои корекции и през второто полувреме показахме много добра игра. Отборът се представи много добре, показа спокойствие и увереност. Имахме и положения, които не реализирахме", коментира Симеоне след трудния успех.
