Прогресът на Априлия надскочил най-смелите мечти на Бедзеки

  • 25 сеп 2025 | 13:05
  • 909
  • 0

Марко Бедзеки призна преди началото на уикенда за Гран При на Япония, че прогресът на Априлия от началото на сезона в MotoGP е надскочил и най-смелите му мечти.

В началото на кампанията марката от Ноале беше доста далеч от челото, а отсъствието на световния шампион Хорхе Мартин хвърли цялата отговорност за развитието на RS-GP на плещите на Бедзеки. Постепенно усилията на италианеца и на целия екип започнаха да се отплащат и на „Силвърстоун“ той спечели победата в онова странно състезание на британското трасе.

След това обаче Бедзеки успя да се задържи в челото и от „Ассен“ насам е практически постоянно заплаха за местата на подиума. В основата на това седи подобрението в неговата форма в квалификациите, която му позволява да стартира от по-предни позиции спрямо началото на сезона, когато му беше трудно да влезе в топ 10.

Хорхе Мартин е направил пробив в адаптацията си към Априлия RS-GP
Хорхе Мартин е направил пробив в адаптацията си към Априлия RS-GP

„В началото на сезона беше трудно да си представим нещо такова, най-вече заради контузията на Хорхе. Ако трябва да съм честен аз наистина не можех да си го представя. Но щом нещата започнаха да се развиват добре, всичко се промени, за щастие“, каза Бедзеки, който след това заяви, че не мисли за Франческо Баная и битката за бронзовия медал в крайното класиране. Разликата между двамата италианци е само осем точки в полза на двукратния световен шампион.

„Да съм честен, в момента аз не гледам класирането. Разбира се, в края на всеки уикенд ги поглежда, но моята основна цел е аз да продължа в този дух. Вече много уикенди ние сме силни и искаме да запазим тази инерция. Надявам се в края на сезона отново да можем да говорим за битката за третото място“, обясни пилотът на Априлия.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Снимки: Gettyimages

