Хорхе Мартин е направил пробив с мотора на Априлия по време на теста в понеделник

Световният шампион в MotoGP Хорхе Мартин остана много доволен от работата, която е свършил по време на официалния тестов ден, който се проведе на „Мизано“ в понеделник.
Испанецът завърши изпитателния ден с деветото най-добро време, но не това беше най-важното за него. Мартинатора говори пред медиите след края на теста и каза, че е свършил огромно количество работа по адаптацията си към RS-GP, която беше чувствително затруднена от серията от контузии, която практически коства на Мартин повече от половината сезон.
„Направих огромна стъпка напред от гледна точка позицията ми върху мотора, защото аз изпробвах различна позиция на ръкохватките по време на уикенда в Австрия. Но по време на състезателните уикенд е трудно да разбереш дали тези промени работят, или не.
„Имах съмнения, затова си казахме, че направим нова промяна. По време на тества изпробвах настройките, които Марко (Бедзеки) използва и момента усетих, че имам по-голям контрол върху мотора и го управлявам по-добре. Физически също стана по-лесно, което е много важно, защото това помага за поддържането на по-постоянно темпо в състезанията.
„Отделно изпробвах и различни настройки, които подобриха моето темпо спрямо състезанието. Всичко мина добре. Най-важното е, че оправихме позицията на ръкохватките и сега изпробваме различни карти на двигателя, на електроника, за да разберем кое работи по-добре. Но определено смятам, че свършихме много работа, сега трябва да разберем някои дреболии.
„От гледна точка ергономията аз съм по-близо до мотора на Марко, единствено ръкохватките ми са малко по-високо. Чувствам се по-силен върху мотора. Променихме и дължината на вилката. Той беше с малко по-дълга, която изглежда, че работеше по-добре тук. Не знам какво ще е в следващите състезания, защото на „Балатон Парк“ вилката беше много по-къса и усещането беше супер.
„Така че зависи от пистата. Но най-важното е, че с всяка обиколка започва да се чувствам по-добре върху мотора и смятам, че имам добра основа отпред и добра позиция върху мотора. В състезанието бях на 60%, а след днешния тест вече съм на около 80% от моя потенциал. Все още не мога да натискам мотора на 100%, но правим големи стъпки напред“, обясни световният шампион пред медиите след теста в понеделник.
Снимки: Gettyimages