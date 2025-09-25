Популярни
  Sportal.bg
  ЦСКА
  3. Христо Стоичков представи грандиозен проект, в целия свят ще се прожектира филм за него

Христо Стоичков представи грандиозен проект, в целия свят ще се прожектира филм за него

  • 25 сеп 2025 | 12:03
  • 19792
  • 47

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков и неговият екип подготвят нещо грандиозно. В процес на работа е заснемането на игрален филм за живота на най-успешния български футболист за всички времена. Творбата бе представена пред медиите в София, в артистична обстановка, която остави много неразкрити детайли.

Продуцент и сценарист е популярният спортен журналист Владимир Памуков, режисьор Мартин Макариев, в екипа е още актьорът и музикантът Александър Сано.

Стилната церемония по представянето на филма пък бе водена от Владо Замбори. Официално не бе обявено името на актьора, който ще играе Христо, но самият Стоичков призна, че го харесва, бил много популярен у нас и приличал на 90 процента на него като характер.

Идеята е лентата да излезе далеч от пределите на България и да бъде прожектирана по целия свят. Все още не е ясно и каква ще бъде нейната продължителност. Продукцията трябва да се появи на екран през 2027 година, а Стоичков обеща да присъства на всеки един снимачен ден.

Снимки: Startphoto

