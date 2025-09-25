Популярни
Треньорът на САЩ Карч Кирали е най-голямата звезда на отбора

  • 25 сеп 2025 | 11:01
  • 6781
  • 0

Волейболистите от националния отбор на България играят днес в 1/4-финал на Световното първенство във Филипините.

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу САЩ в 15,00 часа българско време в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити в спор за място на полуфиналите на Мондиала.

България излиза срещу САЩ на 1/4-финал на Мондиал 2025
България излиза срещу САЩ на 1/4-финал на Мондиал 2025

Срещата ще бъде излъчена на живо по MAX Sport 2 и bTV.

Ето къде може да гледате 1/4-финала България - САЩ
Ето къде може да гледате 1/4-финала България - САЩ

САЩ взе бронзовите медали на Олимпийските игри под ръководството на Джон Спероу, а от новия сезон начело на тима застана най-голямата легенда на волейбола в САЩ Карч Кирали.

Чарлз Фредерик “Карч” Кирали е американски волейболист от унгарски произход и на унгарски език фамилията му звучи Кирай.

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!
Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

Карч Кирали е първият човек в света, спечели златни олимпийски медали в класическия и в плажния волейбол. Избран е за най-добрия волейболист на XX век от Международната федерация по волейбол (FIVB).

Карч Кирали печели олимпийските титли на Игрите в Лос Анджелис 1984 и Сеул 1988 година с националния отбор на САЩ.

През 1986 година Карч Кирали и САЩ триумфират със световната титла във Франция.

На Олимпийските игри в Атланата 1996 година пчели златото в плажния волейбол заедно с Кент Стефис.

Начело на женския национален отбор на САЩ Карч Кирали има пълен комплект олимпийски медали - бронз от Рио 2016, сребро от Париж 2024 и злато от Токио 2020, както и световна титла от 2014 година.

