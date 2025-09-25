Популярни
Ямаха започва азиатското турне на MotoGP с поглед към бъдещето

  • 25 сеп 2025 | 10:47
  • 772
  • 0

Мениджърът на заводския тим на Ямаха в MotoGP Масимо Мерегали заяви, че марката от Ивата започва традиционно азиатско турне в световния шампионата по мотоциклетизъм на писта с поглед към сезон 2026, въпреки че до края на настоящата кампания остават цели шест кръга.

За Ямаха предстои една доста сериозно промяна през следващата година, а именно преминаването към V4 двигателя. Той вече направи своя състезателен дебют с тестовия пилот Аугусто Фернандес по време на Гран При на Сан Марино преди две седмици. Следващото участие на Фернандес би трябвало да бъде в Малайзия в края на азиатското турне.

Куартараро критикува V4 мотора на Ямаха
Куартараро критикува V4 мотора на Ямаха

„Гран При на Япония винаги е специално състезание за Ямаха. Това е домашният ни старт и за отбора означава много да се състезава пред нашите колеги от фабриката и множеството страстни феновете, които винаги ни подкрепят максимално.

„Насочваме се към важен етап от сезона извън Европа, важен момент да погледнем към 2026 година. Япония е перфектното място да покажем бойния дух на Ямаха. Както винаги отборът ще даде всичко от себе си, за да направи добро шоу за феновете“, обясни Мерегали.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Снимки: MotoGP

