Ямаха започва азиатското турне на MotoGP с поглед към бъдещето

Мениджърът на заводския тим на Ямаха в MotoGP Масимо Мерегали заяви, че марката от Ивата започва традиционно азиатско турне в световния шампионата по мотоциклетизъм на писта с поглед към сезон 2026, въпреки че до края на настоящата кампания остават цели шест кръга.

За Ямаха предстои една доста сериозно промяна през следващата година, а именно преминаването към V4 двигателя. Той вече направи своя състезателен дебют с тестовия пилот Аугусто Фернандес по време на Гран При на Сан Марино преди две седмици. Следващото участие на Фернандес би трябвало да бъде в Малайзия в края на азиатското турне.

„Гран При на Япония винаги е специално състезание за Ямаха. Това е домашният ни старт и за отбора означава много да се състезава пред нашите колеги от фабриката и множеството страстни феновете, които винаги ни подкрепят максимално.



„Насочваме се към важен етап от сезона извън Европа, важен момент да погледнем към 2026 година. Япония е перфектното място да покажем бойния дух на Ямаха. Както винаги отборът ще даде всичко от себе си, за да направи добро шоу за феновете“, обясни Мерегали.

Снимки: MotoGP