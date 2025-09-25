Популярни
Гасперини е доволен от победата на Рома над Ница в Лига Европа

  • 25 сеп 2025 | 10:43
Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини заяви, че е доволен от победата на тима с 2:1 над Ница в първия кръг от основната фаза на Лига Европа.

"Мисля, че изиграхме добър мач. Не е лесно да се печели като гост в европейските турнири, но моят отбор показа увереност и характер. Да, през първото полувреме вероятно не бяхме много опасни в атака, но един двубой трае 90 минути. И ако доминираш, имаш всички шансове да вкараш гол", каза Гасперини след успеха като гост.

Наставникът на Ница Франк Ез също коментира срещата."Съперникът често ни принуждаваше да играем с дълги топки. Понякога нямахме достатъчно играчи около централния нападател Кевин Карлос. Поради това не атакувахме толкова много. Можехме да играем по-добре в определени моменти", заяви той.

Във втория кръг на Лига Европа Ница ще играе срещу Фенербахче, докато Рома ще се изправи срещу Лил. И двата мача ще се проведат на 2 октомври.

