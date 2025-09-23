Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

  • 23 сеп 2025 | 15:47
  • 302
  • 0
Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

Манчестър Сити ще играе срещу Хъдърсфийлд за Купата на лигата утре, като мениджърът на тима Пеп Гуардиола призна на пресконференцията си, че отборът ще бъде смесица от играчи от първия отбор и от академията.

"Ще ви дам новина за утре - няма да играем със същия състав като в последните три мача, това е сигурно", обяви испанският специалист.

"Единственият проблем, който имаме преди Карабао Къп, с цялото уважение към турнира, е как да се предпазим от контузии. За съжаление, вече имаме травми на играчи. Утре ще играем със смесица от футболисти от първия отбор и от академията, защото за нас приоритет са мачовете срещу Бърнли, Монако и Брентфорд. Ще се опитаме да спечелим и да продължим напред", призна Гуардиола.  

