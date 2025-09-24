Ман Сити започва защитата на трофея от "Карабао Къп"

Хъдърсфийлд ще посрещне носителя на трофея Манчестър Сити в мач от третия кръг на "Карабао Къп". Двубоят ще се проведе на стадион "Джон Смитс Стейдиъм" от 21:45 часа. Това е една от най-интересните срещи в този етап на надпреварата.

Хъдърсфийлд се класира за третия кръг на "Карабао Къп" след победа над Съндърланд след изпълнение на дузпи, а преди това елиминира Лестър по същия начин. В Лига 1 отборът показва непостоянна форма, като в последните си пет мача има две победи, едно равенство и две загуби.



Манчестър Сити влиза в мача след равенство 1:1 с Арсенал в Премиър лийг и победа с 2:0 над Наполи в Шампионската лига. Преди това "гражданите" имаха две последователни загуби в първенството - от Брайтън (1:2) и Тотнъм (0:2).

Хъдърсфийлд направи нулево равенство с Бъртън в последния си мач в Лига 1, а преди това отстъпи с 1:3 от Брадфорд. Въпреки това, тимът е пети в класирането и е сред претендентите за промоция в Чемпиъншип.

За една седмица Манчестър Сити изигра три тежки мача срещу Манчестър Юнайтед, Наполи и Арсенал. "Гражданите" са 9-и в Премиър лийг и вече изостават с 8 точки от водача Ливърпул.

Историята между двата отбора е категорично в полза на Манчестър Сити. В последната им среща през януари 2024 г. в третия кръг на ФА Къп, "гражданите" разгромиха Хъдърсфийлд с 5:0 на "Етихад", като Фил Фоудън отбеляза два гола, а Хулиан Алварес и Жереми Доку също се разписаха. За последно "териерите" победиха Ман Сити през 1999 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages