Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хъдърсфийлд
  3. Ман Сити започва защитата на трофея от "Карабао Къп"

Ман Сити започва защитата на трофея от "Карабао Къп"

  • 24 сеп 2025 | 07:40
  • 122
  • 0
Ман Сити започва защитата на трофея от "Карабао Къп"

Хъдърсфийлд ще посрещне носителя на трофея Манчестър Сити в мач от третия кръг на "Карабао Къп". Двубоят ще се проведе на стадион "Джон Смитс Стейдиъм" от 21:45 часа. Това е една от най-интересните срещи в този етап на надпреварата.

Хъдърсфийлд се класира за третия кръг на "Карабао Къп" след победа над Съндърланд след изпълнение на дузпи, а преди това елиминира Лестър по същия начин. В Лига 1 отборът показва непостоянна форма, като в последните си пет мача има две победи, едно равенство и две загуби.

Манчестър Сити влиза в мача след равенство 1:1 с Арсенал в Премиър лийг и победа с 2:0 над Наполи в Шампионската лига. Преди това "гражданите" имаха две последователни загуби в първенството - от Брайтън (1:2) и Тотнъм (0:2).

Хъдърсфийлд направи нулево равенство с Бъртън в последния си мач в Лига 1, а преди това отстъпи с 1:3 от Брадфорд. Въпреки това, тимът е пети в класирането и е сред претендентите за промоция в Чемпиъншип.

За една седмица Манчестър Сити изигра три тежки мача срещу Манчестър Юнайтед, Наполи и Арсенал. "Гражданите" са 9-и в Премиър лийг и вече изостават с 8 точки от водача Ливърпул.

Историята между двата отбора е категорично в полза на Манчестър Сити. В последната им среща през януари 2024 г. в третия кръг на ФА Къп, "гражданите" разгромиха Хъдърсфийлд с 5:0 на "Етихад", като Фил Фоудън отбеляза два гола, а Хулиан Алварес и Жереми Доку също се разписаха. За последно "териерите" победиха Ман Сити през 1999 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мбапе изпревари Зидан по голове за Реал Мадрид в Ла Лига

Мбапе изпревари Зидан по голове за Реал Мадрид в Ла Лига

  • 24 сеп 2025 | 03:44
  • 2328
  • 0
Гневният Моуриньо: Не харесвам съвременния футбол

Гневният Моуриньо: Не харесвам съвременния футбол

  • 24 сеп 2025 | 04:17
  • 2797
  • 1
ФИФА обмисля Мондиал 2030 да е с 64 отбора

ФИФА обмисля Мондиал 2030 да е с 64 отбора

  • 24 сеп 2025 | 03:09
  • 3958
  • 5
Мерт Дурмуш дебютира пред погледа на 23-годишната президентка на Тернана

Мерт Дурмуш дебютира пред погледа на 23-годишната президентка на Тернана

  • 24 сеп 2025 | 02:30
  • 6493
  • 0
Вратарят на ПСЖ се извини на феновете

Вратарят на ПСЖ се извини на феновете

  • 24 сеп 2025 | 02:02
  • 2304
  • 0
Помощникът на Алегри: Атмосферата в отбора е отлична, целта е да се подобряваме постоянно

Помощникът на Алегри: Атмосферата в отбора е отлична, целта е да се подобряваме постоянно

  • 24 сеп 2025 | 01:53
  • 1575
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

  • 24 сеп 2025 | 08:00
  • 193
  • 0
Балкан започва борбата за участие във ФИБА Къп

Балкан започва борбата за участие във ФИБА Къп

  • 24 сеп 2025 | 07:00
  • 328
  • 0
Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

  • 23 сеп 2025 | 23:54
  • 27936
  • 23
Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

  • 24 сеп 2025 | 00:23
  • 24063
  • 169
Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

  • 23 сеп 2025 | 23:56
  • 15088
  • 5
Късметът покри Челси срещу третодивизионен съперник

Късметът покри Челси срещу третодивизионен съперник

  • 23 сеп 2025 | 23:35
  • 14067
  • 7