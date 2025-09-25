Бриньоне: Не знам кога ще се завърна на пистата, но още не съм готова да се откажа

Многократна олимпийска медалистка и двукратна световна шампионка Федерика Бриньоне, претърпя ужасяваща контузия през април и не е сигурна дали ще може да участва на Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано-Кортина. 35-годишната италианка претърпя тежък инцидент на 3 април 2025 г., падайки по време на гигантския слалом на Националния шампионат на Италия. Тя счупи пищяла и фибулата си и скъса кръстни връзки на лявото коляно. Контузия, от която не се е възстановила и която може да ѝ попречи да участва на домашните Олимпийски игри между 6 и 22 февруари 2026 г.

„Аз съм боец, но винаги изпитвам болка. Контузията беше катастрофа за живота ми“, каза тя в интервю за Corriere della Sera.

Колко често си мислила за деня на инцидента? „Не много, само сънувах през нощта. Рационално погледнато, нямаше много смисъл: вече се беше случило“, отговори тя.

Тя прекара лятото във възстановяване в клиниката на Ювентус и се премести в Торино, за да се възстанови възможно най-бързо. Въпреки това, четири месеца след инцидента, тя трябваше да се подложи на нова операция. „Не се чувствах добре, не можех да се качвам по стълби, коляното ми беше подуто. Казах си: „Все още ли е така след четири месеца?“ Но имаше и моменти, в които се чувствах силна, реактивна, позитивна. Накратко, боец, каквато съм аз“, подчерта тя.

Бриньоне, носителка на Големия кристален глобус през 2025 г., е претърпявала и други контузии, но тази представлява по-големи предизвикателства. Тя се обърна към други скиорки, които са преминали през подобни моменти. „София Годжа е претърпяла много контузии, но те бяха различни от тази. За всяко възстановяване има специфичен път, който трябва да се следва. Австрийката Нина Ортлиб, която е претърпяла 20 операции, беше любезна да ми даде практически съвети: как да се къпя, да си мия косата, да управлявам нормални действия, които станаха сложни“, каза тя за цитирания източник.

Тя подчерта: „Времето за възстановяване ще надхвърли Олимпийските игри през 2026 г. и следващия сезон: някои хора се нуждаеха от две години, за да се възстановят от подобна контузия. Така че трябва да измамя времето. Кога ще се върна към ските и състезанията? Все още не знам.“

Готова ли е да приеме, че това може да е краят на кариерата ѝ? „Предвид случилото се, да. В този случай бих ли обмислила оттегляне? Такава, каквато съм, не знам дали бих се отказала. Вероятно бих казала: „Добре, не мога да го направя тази година, но ще опитам отново.“ Вярно е, но решението идва от любовта ми към ските. Ако не се бях контузила, може би щях да съм по-готова да се откажа. Но сега не мога да се върна назад. Умът ми ли ще реши? На първо място... левият ми крак.“

Въпреки това, Федерика все още се надява на грандиозно завръщане. „Най-спешното е отново да тренирам тялото си, например да бягам: това е трудна задача след случилото се. Как ще се справя с болката, която все още изпитвам? Като я понасям, без да ми пука. Така че ще трябва да възстановя мускулите си и работя като луда в тази посока: тялото ми не трябва да се чувства зле“, добави тя за цитирания източник.

След това тя заключи: „Разбирам, че хората искат да бъда на пистата на Олимпийските игри през 2026 г. и им благодаря. Но на тези, които правят всичко да изглежда лесно, бих поискала да сменят моя наранен крак със здрав.“

„Вече знам, че няма да бъда толкова подготвена, колкото в миналото. И знам, че никога няма да възстановя пълната си флексия на коляното; създадох си проблем за цял живот. Но искам да се върна към ските и да накарам тялото си отново да ми вярва“ – Федерика Бриньоне

Федерика говори и за смъртта на италианския скиор Матео Франсозо и за това как може да се подобри безопасността в алпийските ски.

„Има различни начини: прилагане на строги правила за тренировъчните центрове; задължително използване без изключение на устройства като въздушни възглавници; производство на по-малко ефективни костюми; подобряване на каските, като се има предвид, че според мен е невъзможно да се приемат интегрални каски. Това не трябва да ни кара да забравяме, че няма нулев риск, че скиорството е опасно – Шумахер се контузи при 30 км/ч... – и че скоростта, съставка на спектакъла, е това, което ни прави герои“, каза тя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages