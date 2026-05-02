Руският нападател на Питсбърг Евгени Малкин иска да играе поне още един сезон в НХЛ

Руският нападател на Питсбърг Пенгуинс Евгени Малкин иска да прекара поне още един сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) и не обмисля да продължи кариерата си в Континенталната хокейна лига (КХЛ). Това твърди журналистът Дан Кингерски, който публикува коментара на Малкин на страницата си в социалните мрежи X.

Питсбърг загуби от Филаделфия с 2:4 първия кръг от плейофите за Купа „Стенли“. Договорът на 39-годишния Малкин с клуба изтича това лято.

„Определено искам да играя отново в НХЛ. Искам да играя поне още една година. Не обмислям опции от КХЛ. Знам, че това е трудно решение за генералния мениджър на Питсбърг]Кайл Дюбас. Той може би иска да обнови и освежи отбора с нови играчи, разбирам, че това е бизнес. Ако не Питсбърг, тогава се надявам да има други опции“, каза Малкин.

Руснакът е трикратен носител на Купа „Стенли“ с Питсбърг и играе в тима от 2006 година. Нападателят е двукратен световен шампион (2012, 2014).

Снимки: Gettyimages