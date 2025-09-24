Бриньоне отново предупреди, че може да пропусне Зимните олимпийски игри

Италианската скиорка Федерика Бриньоне заяви, че възстановяването ѝ от операция на крака може да продължи и след Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през февруари и призна, че все още не знае кога ще се завърне към състезанията.

35-годишната Бриньоне, една от големите надежди на Италия за медали на Игрите през 2026-а, получи двойна фрактура на крака по време на първенството на Италия през април.

"На някои хора им отнема две години, за да се възстановят от подобна травма", каза скиорката пред италианския вестник Corriere della Sera.

"Кога ще карам ски и ще се състезавам отново? Все още не знам", добави носителката на Световната купа в алпийските ски за 2020-а и 2025 година.

Бриньоне разкри, че е прекарала месеци почти изцяло в клиниката на Ювентус - JMedical в Торино след двете операции и че е получавала съвети от австрийката Нина Ортлиб - претърпяла множество операции по време на кариерата си.

"Нина Ортлиб, която има 20 операции, беше така любезна да ми даде практически съвети как да се къпя, да си мия косата и да се справям с нормалните действия, които станаха сложни", обясни тя.

Федерика Бриньоне добави, че е имала затруднения, когато ѝ е било казано, че е необходима втора операция.

"Не ходех добре, не можех да се качвам по стълби, коляното ми беше подуто. Казах си: "Все още ли съм така след четири месеца?" Но имаше и моменти, в които се чувствах силна и позитивна. Накратко, боец ​​като мен - заяви още скиорката. - Обичам предизвикателствата, не можах да откажа това."

Родената в Милано Бриньоне каза още, че никога няма да възстанови пълното сгъване на коляното си и макар да иска да участва в домашните Олимпийски игри, е твърде рано да се каже дали ще успее.

"Продължавам да работя неуморно, за да участвам. Хората искат да бъда там и съм благодарна. Но тези, които казват, че е лесно, бих искала да ги помоля да заменят здравия си крак с моя контузен", завърши италианката.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 година.

Снимки: Gettyimages