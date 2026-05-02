Бъфало и Лас Вегас продължават във втория кръг на плейофите в НХЛ

Гостуващият Бъфало Сейбърс отбеляза два гола през първия период по пътя към победата с 4:1 над Бостън Брюинс, за да спечели с 4:2 серията от първия кръг на плейофите в Източната конференция на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада. Алекс Тух и Матиас Самюелсон дадоха преднина от 2:0 в първия период, преди Зак Бенсън и Джош Норис да добавят нови попадения в третия, а Бъфало се класира за полуфиналите на конференцията за първи път от 2007-а насам.

Тейдж Томпсън и Расмус Далин направиха по две асистенции, докато Алекс Лион спаси 25 удара за Сейбърс, които спечелиха и трите мача от серията, изиграни в Бостън.

Дейвид Пастрнак отбеляза единствения гол, а Джереми Суейман отрази 22 удара за Бостън.

Мич Марнър беше автор на две попадения и направи асистенция, а Лас Вегас победи Юта с 5:1 в шестия мач в Солт Лейк Сити, за да спечели серията от първия кръг на плейофите.

Това беше шести мач с три точки за Марнър, с което той изравни рекорда си в плейофите. Брет Хаудън вкара гол в трети пореден двубой, а Вегас се класира за втория кръг на плейофите за Купа "Стенли" за шести път в деветгодишната си история. Картър Харт направи 22 спасявания за Голдън Найтс, които ще се изправят срещу Анахайм Дъкс на полуфиналите в Западната конференция.

Кайлер Ямамото се разписа, а Карел Веймелка завърши с 21 спасявания за Юта, която игра първата си серия в плейофите, откакто клубър се премести от Аризона през април 2024-а.

Гейдж Гонсалвес вкара победния гол в продълженията, за да донесе на гостуващия Тампа Бей успех с 1:0 над Монреал и да доведе серията до решителен седми мач. Двубоят ще бъде в неделя в Тампа.

Вратарят на Лайтнинг Андрей Василевски се затрудни да намери формата си по време на тази серия, но направи 30 спасявания, за да запише осмия си мач без допуснат гол в плейофите в кариерата си. Вратарят на Монреал Якуб Добес отрази 32 удара.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages