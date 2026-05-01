Анахайм и Минесота продължават напред в плейофите на НХЛ

  • 1 май 2026 | 09:53
Лео Карлсон, Трой Тери и Крис Крейдър записаха по гол и две асистенции за победата на Анахайм Дъкс с 5:2 над гостуващия Едмънтън Ойлърс в мач номер 6 от първия кръг на плейофите в Западната конференция на Националната хокейна лига.

По този начин “Патоците” спечелиха серията с 4:2 успеха и за пръв път отстраняват съперник от 2017 година, когато елиминираха отново Ойлърс, но във втория кръг. Сега техен съперник на полуфиналите в конференцията ще бъде победителят от двойката между Вегас Голдън Найтс и Юта Мамут, които играят при резултат 3:2 успеха в полза на Вегас.

Райън Пьолинг даде аванс на Анахайм десет минути след старта на двубоя, а малко след това Крейдър покачи на 2:0.

Конър Мърфи върна един за Едмънтън в 16-ата минута на първия период, но по-малко от две минути след това Кътър Готие бе точен при числено предимство на леда за Анахайм за 3:1.

В края на втората третина Трой Тери покачи на 4:1. Васили Подколзин даде някакви надежди за обрат за финалиста за купа "Стенли" през последните два сезона, но те се изпариха три минути преди края, когато Лео Карлсон оформи крайния резултат с попадение на празна врата.

Към втория кръг на плейофите на Запад продължава и съставът на Минесота Уайлд, който също се наложи с 5:2 над гостуващия Далас Старс и елиминира "звездите" с общ резултат от 4:2 успеха.

Куин Хюз даде преднина на домакините в първа третина, но във втората Далас направи обрат чрез Уаят Джонстън и Марвин Бърк. Минесота все пак стигна до изравняване 2:2 преди края на втория период с гол на Владимир Тарасенко.

В средата на последната третина Куин Хюз реализира втория си гол в срещата за 3:2 в полза на Минесота, а останалите две попадения за домакините паднаха в заключителните 90 секунди, когато Мат Болди бе точен на два пъти на празна врата.

За състава на Минесота предстои сблъсък с шампиона от редовния сезон Колорадо Аваланш във втория кръг на плейофите.

Още от Зимни спортове

Линдзи Вон продължава да се възстановява психически и физически от тежкото падане на Игрите в Италия

Линдзи Вон продължава да се възстановява психически и физически от тежкото падане на Игрите в Италия

  • 30 апр 2026 | 19:14
  • 2090
  • 1
НХЛ обяви финалистите за трофея "Везина"

НХЛ обяви финалистите за трофея "Везина"

  • 30 апр 2026 | 12:38
  • 414
  • 0
Филаделфия спечели битката с Питсбърг от плейфоите

Филаделфия спечели битката с Питсбърг от плейфоите

  • 30 апр 2026 | 11:03
  • 441
  • 0
Минесота поведе в серията срещу Далас

Минесота поведе в серията срещу Далас

  • 29 апр 2026 | 12:03
  • 474
  • 0
Малена разкри кой е бил най-тежкият момент за нея след кошмара в Чехия

Малена разкри кой е бил най-тежкият момент за нея след кошмара в Чехия

  • 28 апр 2026 | 17:30
  • 3225
  • 1
Олимпийският турнир по хокей на лед през 2030 година може да бъде преместен в Париж или Лион

Олимпийският турнир по хокей на лед през 2030 година може да бъде преместен в Париж или Лион

  • 28 апр 2026 | 15:47
  • 688
  • 0
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 2639
  • 7
ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 29457
  • 60
Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

  • 1 май 2026 | 07:40
  • 4893
  • 2
Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  • 1 май 2026 | 07:20
  • 2464
  • 5
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  • 30 апр 2026 | 22:42
  • 22725
  • 12
Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

  • 30 апр 2026 | 23:54
  • 19346
  • 14