Анахайм и Минесота продължават напред в плейофите на НХЛ

Лео Карлсон, Трой Тери и Крис Крейдър записаха по гол и две асистенции за победата на Анахайм Дъкс с 5:2 над гостуващия Едмънтън Ойлърс в мач номер 6 от първия кръг на плейофите в Западната конференция на Националната хокейна лига.

По този начин “Патоците” спечелиха серията с 4:2 успеха и за пръв път отстраняват съперник от 2017 година, когато елиминираха отново Ойлърс, но във втория кръг. Сега техен съперник на полуфиналите в конференцията ще бъде победителят от двойката между Вегас Голдън Найтс и Юта Мамут, които играят при резултат 3:2 успеха в полза на Вегас.

Райън Пьолинг даде аванс на Анахайм десет минути след старта на двубоя, а малко след това Крейдър покачи на 2:0.

Конър Мърфи върна един за Едмънтън в 16-ата минута на първия период, но по-малко от две минути след това Кътър Готие бе точен при числено предимство на леда за Анахайм за 3:1.

В края на втората третина Трой Тери покачи на 4:1. Васили Подколзин даде някакви надежди за обрат за финалиста за купа "Стенли" през последните два сезона, но те се изпариха три минути преди края, когато Лео Карлсон оформи крайния резултат с попадение на празна врата.

Към втория кръг на плейофите на Запад продължава и съставът на Минесота Уайлд, който също се наложи с 5:2 над гостуващия Далас Старс и елиминира "звездите" с общ резултат от 4:2 успеха.

Куин Хюз даде преднина на домакините в първа третина, но във втората Далас направи обрат чрез Уаят Джонстън и Марвин Бърк. Минесота все пак стигна до изравняване 2:2 преди края на втория период с гол на Владимир Тарасенко.

В средата на последната третина Куин Хюз реализира втория си гол в срещата за 3:2 в полза на Минесота, а останалите две попадения за домакините паднаха в заключителните 90 секунди, когато Мат Болди бе точен на два пъти на празна врата.

За състава на Минесота предстои сблъсък с шампиона от редовния сезон Колорадо Аваланш във втория кръг на плейофите.