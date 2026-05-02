Сейнт Луис подписа нов петгодишен договор с нападателя Дилън Холоуей

  • 2 май 2026 | 14:39
Сейнт Луис Блус подписа с нападателя Дилън Холоуей петгодишен договор на стойност 38,75 милиона долара, обяви генералният мениджър Дъг Армстронг. Холоуей, който ще навърши 25 години през септември, преди началото на следващия сезон в НХЛ, ще получава тавана на заплатите 7,75 милиона долара до 2031 година. Подписването му беше една от последните големи цели на Армстронг, преди да предаде поста на бъдещия генерален мениджър Александър Стийн.

Новият му договор беше обявен след елиминирането на Едмънтън в първия кръг на плейофите, съобщава АП.

“Сините“ привлякоха Холоуей и защитника Филип Броберг от Ойлърс преди две години. Холоуей се присъединява към него, подписвайки дългосрочен контракт, след като Броберг получи 48 милиона долара за шест години през януари и сега е с договор до 2030-а.

Снимки: Gettyimages

