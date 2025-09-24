Джордже Крецу: Радвам се, че момчетата показаха, че наистина са силни и способни да се превърнат в силен отбор

След отпадането на националния отбор на Сърбия от Световното първенство във Филипините след драматична загуба от Иран с 2:3 гейма на 1/8-финалите вчера, селекционерът Джордже Крецу коментира не само мача, но и направи обобщение на цялото изминало лято.

"В четвъртия гейм имахме много шансове да решим мача. Беше в наши ръце, но не успяхме да го затворим. В такива мачове няколко топки могат да променят много неща", сподели Крецу за самата среща.

"Не беше толкова добра година, но започнахме от нулата и в началото страдахме много. Това бяха първите четири мача, които момчетата играха заедно на този турнир. Радвам се, че показаха, че наистина са силни и способни да се превърнат в наистина силен отбор", каза още румънският селекционер на Сърбия.

Снимки: en.volleyballworld.com