  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Джордже Крецу: Радвам се, че момчетата показаха, че наистина са силни и способни да се превърнат в силен отбор

Джордже Крецу: Радвам се, че момчетата показаха, че наистина са силни и способни да се превърнат в силен отбор

  • 24 сеп 2025 | 18:51
  • 549
  • 0

След отпадането на националния отбор на Сърбия от Световното първенство във Филипините след драматична загуба от Иран с 2:3 гейма на 1/8-финалите вчера, селекционерът Джордже Крецу коментира не само мача, но и направи обобщение на цялото изминало лято.

Иран обърна Сърбия и е последният 1/4-финалист
Иран обърна Сърбия и е последният 1/4-финалист

"В четвъртия гейм имахме много шансове да решим мача. Беше в наши ръце, но не успяхме да го затворим. В такива мачове няколко топки могат да променят много неща", сподели Крецу за самата среща.

Мортеза Шарифи: Бяхме заедно и вярвахме, че можем да спечелим този мач
Мортеза Шарифи: Бяхме заедно и вярвахме, че можем да спечелим този мач

"Не беше толкова добра година, но започнахме от нулата и в началото страдахме много. Това бяха първите четири мача, които момчетата играха заедно на този турнир. Радвам се, че показаха, че наистина са силни и способни да се превърнат в наистина силен отбор", каза още румънският селекционер на Сърбия.

Снимки: en.volleyballworld.com

