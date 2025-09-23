Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Иран обърна Сърбия и е последният 1/4-финалист

  • 23 сеп 2025 | 17:40
  • 940
  • 0
Волейболистите на Иран се класираха на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол във Филипините.

“Персите” обърнаха Сърбия с 3:2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9) в последната 1/8-финална среща, която се игра в Пасай Сити.

Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП
Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП

Така възпитаниците на Роберто Пиаца ще срещнат на 1/4-финалите тима на Чехия, който по-рано победи Тунис с 3:0 гейма.

Волейболистите на Сърбия на два пъти повеждаха в резултата в изключително оспорвания двубой с 1:0 и 2:1 гейма. “Персите” успяха да вземат четвъртата част и вкараха двубоя в решаващ тайбрек.

Атака на Мартеза Шарифи изведе Иран напред с 4:1 в началото на тайбрека. Джордже Крецу взе прекъсване за Сърбия. Блокаут на Миран Куюнджич - 2:4. Блокада спря атака на Дражен Лубурич и Иран поведе с 6:3. Дражен Лубурич атакува по диагонала от зона 4 за 4:6. Нова мощна атака на Дражен Лубурич по диагонала от зона 4 - 5:6. Мохамад Вализадех атакува в центъра за 7:5. Ас на Али Хаджипури - 8:5 за “персите”. Атака на Али Хагпараст по диагонала от зона 2 и Иран дръпна с 9:5. Джордже Крецу взе второ прекъсване в тайбрека за Сърбия. Мохамад Вализадех атакува в центъра и 10:5. Дражен Лубурич атакува над блокадата от зона 2 - 6:10. Атака на Али Хагпараст бе успешна за 12:6. Мохамад Вализадех изведе Иран напред с 13:7. Капитанът Мартеза Шарифи изведе своя тим до мачбол при 14:8. Дражен Лубурич би сервис далеч в аут и Иран спечели тайбрека с 15:9 и мача с 3:2 гейма.

СЪРБИЯ - ИРАН 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15)

СНИМКИ: volleyballworld.com

