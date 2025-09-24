Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Мортеза Шарифи: Бяхме заедно и вярвахме, че можем да спечелим този мач

Мортеза Шарифи: Бяхме заедно и вярвахме, че можем да спечелим този мач

  • 24 сеп 2025 | 18:48
  • 693
  • 0

Капитанът на националния отбор на Иран Мортеза Шарифи сподели след изключително драматичната победа над Сърбия с 3:2 гейма в 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините вчера, че са били заедно като отбор и до последно са вярвали, че могат да спечелят този мач.

Иран обърна Сърбия и е последният 1/4-финалист
Иран обърна Сърбия и е последният 1/4-финалист

"Мачът беше много тежък! Сърбия се справи страхотно и ни натискаше до края, но ние бяхме длъжни да спечелим. Бих искал да благодаря на всичките ми съотборници, защото с тяхна помощ успях да покажа това добро представяне. Бяхме заедно и вярвахме, че можем да спечелим този мач", каза Мортеза пред камерата на VBTV след срещата.

Снимки: en.volleyballworld.com

