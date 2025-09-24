Адис Лагумджия: Ако не броим днес, играхме и показахме невероятен волейбол

Звездата на националния отбор на Турция Адис Лагумджия коментира след загубата от олимпийския вицешампион Полша с 0:3 гейма в 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините, че ако не броим днешния мач, в който не са играли така както са искали, са показали невероятен волейбол през целия турнир.

"Искахме да играем много по-добре, отколкото играхме, но каквото е, такова е. Полша изигра добър мач, но не бих казал невероятен и затова съм тъжен. Не успяхме да се справим днес. Надявам се да си извлечем поука от това. Добре е за бъдещето ни да разберем, че никога не е лесно, турнирите са дълги и трябва да останем здрави и концентрирани през цялото време. Ако не броим днес, играхме и показахме невероятен волейбол, защото се борехме за всяка топка... Играхме истински волейбол на високо ниво и това е всичко. Надявам се да можем да продължим да се учим и да пренесем тази атмосфера и тази енергия във VNL през следващия сезон", сподели Лагумджия след мача.