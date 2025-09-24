Популярни
  Sportal.bg
  Волейбол
  Вилфредо Леон: Ще направим всичко възможно да спечелим полуфинала срещу Италия

Вилфредо Леон: Ще направим всичко възможно да спечелим полуфинала срещу Италия

  • 24 сеп 2025 | 18:33
  • 518
  • 1

Една от звездите на олимпийския вицешампион Полша Вилфредо Леон заяви след категоричната победа над Турция с 3:0 гейма в 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините, че ще направят всичко възможно да спечелят полуфинала срещу Италия.

Полша срази Турция и е на полуфинал срещу Италия
Полша срази Турция и е на полуфинал срещу Италия

"Чувстваме се много добре! Не всеки ден печелиш четвъртфинал с 3:0. Натиснахме ги много и съм щастлив от това. Поздравления за турския отбор и феновете им, за всички хора във Филипините, а също и за нашите фенове! Продължавайте да ни подкрепяте! Ще внесем много енергия на игрището и ще направим всичко възможно да спечелим полуфинала. Срещу Италия винаги се получават едни от най-добрите мачове. Надявам се да направим невероятен мач тук и за всички фенове по света", каза Леон пред камерата на VBTV след срещата.

Италия смаза Белгия и е първият полуфиналист на Световното
Италия смаза Белгия и е първият полуфиналист на Световното

Снимки: en.volleyballworld.com

