Вилфредо Леон: Ще направим всичко възможно да спечелим полуфинала срещу Италия

Една от звездите на олимпийския вицешампион Полша Вилфредо Леон заяви след категоричната победа над Турция с 3:0 гейма в 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините, че ще направят всичко възможно да спечелят полуфинала срещу Италия.

"Чувстваме се много добре! Не всеки ден печелиш четвъртфинал с 3:0. Натиснахме ги много и съм щастлив от това. Поздравления за турския отбор и феновете им, за всички хора във Филипините, а също и за нашите фенове! Продължавайте да ни подкрепяте! Ще внесем много енергия на игрището и ще направим всичко възможно да спечелим полуфинала. Срещу Италия винаги се получават едни от най-добрите мачове. Надявам се да направим невероятен мач тук и за всички фенове по света", каза Леон пред камерата на VBTV след срещата.