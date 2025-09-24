Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Полша срази Турция и е на полуфинал срещу Италия

Полша срази Турция и е на полуфинал срещу Италия

  • 24 сеп 2025 | 16:42
  • 1461
  • 2
Полша срази Турция и е на полуфинал срещу Италия

Олимпийският вицешампион Полша се класира без особени проблеми за полуфиналите на Световното първенство във Филипините. Воденият от Никола Гърбич тим срази Турция с 3:0 (25:15, 25:22, 25:19) във втората 1/4-финална среща на турнира, играна този следобед пред над 4200 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

По този начин "Дружина полска" ще бъде в Топ 4 на шампионат на планетата за 4-и пореден път. На полуфиналът Полша ще излезе срещу настоящият шампион Италия, който по-рано днес се наложи над Белгия също с 3:0 гейма. Мачът ще бъде повторение на финала на Мондиал 2022, който "Скуадра адзура" спечели след 3:1 гейма.

Италия смаза Белгия и е първият полуфиналист на Световното
Италия смаза Белгия и е първият полуфиналист на Световното

Полуфиналът между Полша и Италия ще бъде в събота (27 септември) от 13,30 часа българско време по предварителна програма.

От друга страна въпреки отпадането си Турция ще запише най-доброто си класиране в историята.

Най-резултатни за Полша станаха Вилфредо Леон (3 блока и 1 ас) и Якуб Кохановски (3 блока и 3 аса) с 13 и 12 точки. Капитанът Бартош Курек добави още 10 точки (1 ас) за победата.

За турския тим Адис Лагумджия завърши с 12 точки, а брат му Мирза Лагумджия приключи с 9 точки (2 блока).

ПОЛША - ТУРЦИЯ 3:0 (25:15, 25:22, 25:19)

ПОЛША: Марчин Коменда, Бартош Курек 10, Вилфредо Леон 13, Камил Семенюк 9, Якуб Кохановски 12, Норберт Хубер 9 - Якуб Попивчак-либеро (Кевин Сасак, Ян Фирлей, Максимилиан Граниечни-либеро)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

ТУРЦИЯ: Мурат Йенипазар, Адис Лагумджия 12, Мирза Лагумджия 9, Гьокчен Юксел 6, Бедирхан Бюлбюл 3, Марко Матич 4 - Беркай Байрактар-либеро (Джафер Къркът, Джан Коч, Ахмет Тюмер 1)

Старши треньор: СЛОБОДАН КОВАЧ.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Сам Деруу: Напускаме с горчивина, но след няколко седмици ще се гордеем с представянето си

Сам Деруу: Напускаме с горчивина, но след няколко седмици ще се гордеем с представянето си

  • 24 сеп 2025 | 15:35
  • 665
  • 0
Роберто Русо: Надявам се, че ще играем така и на полуфинала

Роберто Русо: Надявам се, че ще играем така и на полуфинала

  • 24 сеп 2025 | 15:21
  • 481
  • 0
Фефе Де Джорджи: Беше мач на "живот или смърт", но го изиграхме по най-добрия възможен начин

Фефе Де Джорджи: Беше мач на "живот или смърт", но го изиграхме по най-добрия възможен начин

  • 24 сеп 2025 | 15:15
  • 582
  • 0
Светослав Гоцев: Победа над САЩ ни отваря реален шанс за финал

Светослав Гоцев: Победа над САЩ ни отваря реален шанс за финал

  • 24 сеп 2025 | 14:57
  • 1401
  • 0
Пирин започна с победа над ЦСКА в контролите

Пирин започна с победа над ЦСКА в контролите

  • 24 сеп 2025 | 14:19
  • 611
  • 0
Мартин Иванов: България отново има своите герои и по-важното - отбор с характер

Мартин Иванов: България отново има своите герои и по-важното - отбор с характер

  • 24 сеп 2025 | 14:08
  • 814
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 81554
  • 193
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 7201
  • 7
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 26370
  • 42
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 24229
  • 67
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 12315
  • 5
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 11474
  • 10