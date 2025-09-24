Полша срази Турция и е на полуфинал срещу Италия

Олимпийският вицешампион Полша се класира без особени проблеми за полуфиналите на Световното първенство във Филипините. Воденият от Никола Гърбич тим срази Турция с 3:0 (25:15, 25:22, 25:19) във втората 1/4-финална среща на турнира, играна този следобед пред над 4200 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

По този начин "Дружина полска" ще бъде в Топ 4 на шампионат на планетата за 4-и пореден път. На полуфиналът Полша ще излезе срещу настоящият шампион Италия, който по-рано днес се наложи над Белгия също с 3:0 гейма. Мачът ще бъде повторение на финала на Мондиал 2022, който "Скуадра адзура" спечели след 3:1 гейма.

Италия смаза Белгия и е първият полуфиналист на Световното

Полуфиналът между Полша и Италия ще бъде в събота (27 септември) от 13,30 часа българско време по предварителна програма.

От друга страна въпреки отпадането си Турция ще запише най-доброто си класиране в историята.

Най-резултатни за Полша станаха Вилфредо Леон (3 блока и 1 ас) и Якуб Кохановски (3 блока и 3 аса) с 13 и 12 точки. Капитанът Бартош Курек добави още 10 точки (1 ас) за победата.

За турския тим Адис Лагумджия завърши с 12 точки, а брат му Мирза Лагумджия приключи с 9 точки (2 блока).

ПОЛША - ТУРЦИЯ 3:0 (25:15, 25:22, 25:19)

ПОЛША: Марчин Коменда, Бартош Курек 10, Вилфредо Леон 13, Камил Семенюк 9, Якуб Кохановски 12, Норберт Хубер 9 - Якуб Попивчак-либеро (Кевин Сасак, Ян Фирлей, Максимилиан Граниечни-либеро)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

ТУРЦИЯ: Мурат Йенипазар, Адис Лагумджия 12, Мирза Лагумджия 9, Гьокчен Юксел 6, Бедирхан Бюлбюл 3, Марко Матич 4 - Беркай Байрактар-либеро (Джафер Къркът, Джан Коч, Ахмет Тюмер 1)

Старши треньор: СЛОБОДАН КОВАЧ.

Снимки: en.volleyballworld.com