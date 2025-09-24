Леклер все още не си е намерил по-бърз съотборник в квалификациите

От дебюта си във Формула 1 през 2018 година Шарл Леклер все още не е попаднал на по-бърз свой съотборник, който да го побеждава в квалификациите. А срещу някои свой колеги звездата на Скудерията има ясно изразено предимство.

През 2018 Шарл записа 17:4 в квалификациите срещу съотборника си в Заубер Маркус Ериксон, а след това дойде първият му сезон със Себастиан Фетел, в който Леклер го победи с 12:9 в квалификациите. Това стана през 2019, а през 2020 резултатът беше много по-убедителен - 13:4 в полза на Шарл.

От 2021 във Ферари дойде Карлос Майнц, като срещу него Леклер записа следните резултати: 13:9 през 2021, 15:7 срещу 2022, пак 15:7 през 2023 и 14:9 през 2024, когато вече беше ясно, че испанецът си тръгва от Маранело. Също през 2024 за един старт съотборник на Леклер беше и Оливър Беарман, но той не успя да се доближи до представянето му.

През този сезон Леклер е бил 13 пъти по-бърз от новия си съотборник в квалификациите, като Люис Хамилтън го е победил 4 пъти и в последните стартове демонстрира прогрес в адаптацията си към колата на Ферари.

Снимки: Gettyimages