Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Леклер все още не си е намерил по-бърз съотборник в квалификациите

Леклер все още не си е намерил по-бърз съотборник в квалификациите

  • 24 сеп 2025 | 17:09
  • 604
  • 0

От дебюта си във Формула 1 през 2018 година Шарл Леклер все още не е попаднал на по-бърз свой съотборник, който да го побеждава в квалификациите. А срещу някои свой колеги звездата на Скудерията има ясно изразено предимство.

През 2018 Шарл записа 17:4 в квалификациите срещу съотборника си в Заубер Маркус Ериксон, а след това дойде първият му сезон със Себастиан Фетел, в който Леклер го победи с 12:9 в квалификациите. Това стана през 2019, а през 2020 резултатът беше много по-убедителен - 13:4 в полза на Шарл.

Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата
Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата

От 2021 във Ферари дойде Карлос Майнц, като срещу него Леклер записа следните резултати: 13:9 през 2021, 15:7 срещу 2022, пак 15:7 през 2023 и 14:9 през 2024, когато вече беше ясно, че испанецът си тръгва от Маранело. Също през 2024 за един старт съотборник на Леклер беше и Оливър Беарман, но той не успя да се доближи до представянето му.

През този сезон Леклер е бил 13 пъти по-бърз от новия си съотборник в квалификациите, като Люис Хамилтън го е победил 4 пъти и в последните стартове демонстрира прогрес в адаптацията си към колата на Ферари.

В Макларън ще тренират по-добра работа в бокса
В Макларън ще тренират по-добра работа в бокса
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

На търг излиза легендарен Мерцедес 190 на Айртон Сена

На търг излиза легендарен Мерцедес 190 на Айртон Сена

  • 24 сеп 2025 | 13:48
  • 943
  • 0
В Макларън ще тренират по-добра работа в бокса

В Макларън ще тренират по-добра работа в бокса

  • 24 сеп 2025 | 13:22
  • 647
  • 0
Алонсо видя 4 възможности Астън Мартин да вземе точки

Алонсо видя 4 възможности Астън Мартин да вземе точки

  • 24 сеп 2025 | 13:05
  • 780
  • 0
Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата

Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата

  • 24 сеп 2025 | 12:53
  • 1115
  • 0
Новият картинг шампионат T4 Series България стартира догодина

Новият картинг шампионат T4 Series България стартира догодина

  • 23 сеп 2025 | 19:21
  • 1637
  • 0
Алонсо разказа как е направил фалстарта в Баку

Алонсо разказа как е направил фалстарта в Баку

  • 23 сеп 2025 | 16:14
  • 2089
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 5522
  • 10
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 89433
  • 216
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 12616
  • 22
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 29615
  • 45
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 28337
  • 87
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 14276
  • 11