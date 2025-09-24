Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Първият ми ден в "Ла Масиа" беше най-лошият в моя живот, призна Фермин Лопес

Първият ми ден в “Ла Масиа” беше най-лошият в моя живот, призна Фермин Лопес

  24 сеп 2025 | 17:00
Атакуващият халф на Барселона Фермин Лопес даде интервю за предаването El món a RAC1, в което говори за пристигането си в клубната школа, за взаимоотношенията си със своя съотборник Гави и за отказаната оферта от Челси през това лято.

“Първият ми ден в “Ла Масиа” беше най-лошият в моя живот. За първи път бях далеч от моя дом и плаках много. Барса се интересуваше от мен, когато бях на 11 години, но баща ми отказа да ме пусне, защото бях твърде малък. Две години по-късно от клуба отново ни потърсиха, казвайки, че това е последният влак за мен. В началото не ми беше лесно, защото трябваше да бъда далеч от семейството и приятелите ми. Беше ми доста трудно, но оформихме добра групичка с Чави Симонс и още няколко момчета. Всички те бяха преминали през същото, така че ми помогнаха.

Взаимоотношенията ми с Гави са същите както винаги. С него се познаваме, откакто бяхме на 13 години, като няма никакъв проблем помежду ни. Той е сред най-добрите ми приятели в съблекалнята, заедно с Педри, Алехандро Балде, Ерик Гарсия и Дани Олмо. Излязоха доста неверни неща, както беше с Марк-Андре тер Стеген и Войчех Шчесни, но никой не знае какво се случва вътре в съблекалнята. Като футболист трябва да знаеш, че подобни неща се случват, така че трябва да си психически готов. Ние сме зрели и интелигентни. Никога не съм си помислял за раздяла с Барселона и не съм имал подобно намерение. Мисля, че и клубът не е искал да ме продава. Цял живот съм бил от Барса. Получавал съм оферти, но не мисля, че е имало такава от Реал Мадрид”, сподели Лопес.

Снимки: Gettyimages

