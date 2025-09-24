Вашингтон Кепитълс доплаща 550 000 долара на Овечкин

Руският нападател и капитан на отбора на Националната хокейна лига (НХЛ) Вашингтон Александър Овечкин ще получи 550 000 долара повече от заплатата си по договор за сезон 2024-2025, съобщава "Спорт-експрес".

През настоящата кампания играчите от НХЛ ще могат да вземат 105% от договорните си заплати за изминалия сезон. Това се дължи на увеличените приходи на лигата. Очаква се Овечкин да получи 11.55 милиона долара за сезон 2024-2025, в сравнение с 11 милиона долара по договора му.

It's an honor to be a member of the 1,000-point club. 😌 pic.twitter.com/IrgGlal5Ss — NHL (@NHL) September 23, 2025

През април руснакът подобри рекорда на Уейн Грецки по брой голове в редовния сезон на НХЛ, достигайки 897. Той играе за Вашингтон Кепитълс от 2005 година насам.

През 2018-а Кепитълс, с Овечкин в състава си, спечели единствената Купа "Стенли" в историята на клуба, а руският нападател беше обявен за МВП на плейофите.

Овечкин днес отново тренира отделно от останалата част от отбора, съобщава ТАСС. Вчера той се завърна на леда след контузия.

Руснакът не успя да завърши първата тренировка преди началото на новия сезон, която се проведе на 18 септември. Той напусна леда преждевременно поради травма. Старши треньорът на Вашингтон Спенсър Карбери заяви, че контузията не е сериозна.

Овечкин не участва в тренировките на 19 и 20 септември, а също така пропусна първия предсезонен мач на отбора срещу Бостън (5:2).